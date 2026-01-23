11 विमान और 5 नौसैनिक जहाज... ताइवान पर कब्जे के लिए क्या चीन कर रहा प्रैक्टिस?

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार तक नौसैनिक जहाजों के साथ चीनी विमानों की कुल 23 उड़ानें देखीं. इन 23 में से 17 उड़ानें ताइवान जलडमरूमध्य की मध्य रेखा को पार करके उत्तरी, मध्य और दक्षिण-पश्चिमी रक्षा सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गईं.

ताइवान ने की कार्रवाई

X पर एक पोस्ट में, रक्षा मंत्रालय ने कहा, "आज सुबह 10:40 बजे से विभिन्न प्रकार के पीएलए विमानों (जे-10, एच-6के, केजे-500 आदि सहित) की कुल 23 उड़ानें देखी गईं. 23 में से 17 उड़ानें ताइवान जलडमरूमध्य की मध्य रेखा को पार करके उत्तरी, मध्य और दक्षिण-पश्चिमी रक्षा सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गईं. ये उड़ानें अन्य पीएलए जहाजों के साथ वायु-समुद्री संयुक्त प्रशिक्षण कर रही थीं. आरओसी सशस्त्र बलों ने स्थिति पर नजर रखी और तदनुसार कार्रवाई की."

Overall 23 sorties of #PLA aircraft in various types (including J-10, H-6K, KJ-500, etc.) were detected from 1040hr today. 17 out of 23 sorties crossed the median line of the #Taiwan Strait and entered the northern, central and southwestern ADIZ — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) January 23, 2026

आज सुबह रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ताइवान के आसपास परिचालन कर रहे पीएलए के ग्यारह विमानों और पीएलएएन के पांच जहाजों का पता सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) तक चला.

एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इनमें से नौ विमानों ने मध्य रेखा पार कर ताइवान के उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र (एडीआईजेड) में प्रवेश किया, जिसके चलते रक्षा मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखी और कार्रवाई की.

सुबह 6 बजे पता चला

एक्स पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्रालय ने कहा, "ताइवान के आसपास परिचालन कर रहे पीएलए के ग्यारह विमानों और पीएलएएन के पांच जहाजों का पता सुबह 6 बजे (यूटीसी+8) तक चला. इनमें से नौ विमानों ने मध्य रेखा पार कर ताइवान के उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी एडीआईजेड में प्रवेश किया. हमने स्थिति पर नजर रखी और कार्रवाई की."

11 sorties of PLA aircraft and 5 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 9 out of 11 sorties crossed the median line and entered Taiwan's northern and southwestern ADIZ. We have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/wfP68Hdju5 — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) January 23, 2026

इससे पहले 18 जनवरी को ताइवान के नियंत्रण वाले द्वीपों के पास एक चीनी सैन्य ड्रोन की घुसपैठ ने दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबाव अभियान को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दीं. ताइवान ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयां क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा हैं. ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक चीनी निगरानी ड्रोन तड़के ताइवान के हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में घुस गया और डोंग्शा के नाम से भी जाने जाने वाले प्रतास द्वीप समूह की ओर बढ़ गया.

ताइपे टाइम्स के अनुसार, मंत्रालय ने बताया कि विमान भोर से कुछ ही समय पहले द्वीपों के पास पहुंचा और स्थानीय हवाई रक्षा प्रणालियों की प्रभावी पहुंच से परे ऊंचाई पर कुछ समय के लिए क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया. द्वीपों पर तैनात सैन्य बल को तुरंत सतर्कता स्तर बढ़ाने और हवाई निगरानी तेज करने का निर्देश दिया गया.

अंतर्राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से बार-बार चेतावनी प्रसारित किए जाने के बाद, ड्रोन कुछ मिनटों बाद वापस लौट गया. मंत्रालय ने इस गतिविधि की निंदा करते हुए इसे लापरवाह और उकसाने वाला बताया और कहा कि इसने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन किया है और क्षेत्र को और अधिक अस्थिर किया है.