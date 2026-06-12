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अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी, एक की मौत, 9 घायल

टेक्सास के मिडलैंड में गोलीबारी में 1 व्यक्ति की मौत और 9 घायल हुए. पुलिस मुठभेड़ में संदिग्ध हमलावर भी मारा गया.

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अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी, एक की मौत, 9 घायल

अमेरिका के टेक्सास राज्य के मिडलैंड शहर में शुक्रवार को हुई गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कम से कम नौ लोग घायल हो गए. अधिकारियों के अनुसार, हमलावर की भी पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि यह घटना शहर के एक हिस्से से शुरू होकर एक पशु चिकित्सा अस्पताल के पास जाकर समाप्त हुई और कई घंटों तक चली. हालांकि, संदिग्ध की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी तुरंत नहीं दी गई.

घटना के दौरान पास में काम करने वाली एंड्रिया मेंडियास ने बताया कि उन्होंने बंद पशु चिकित्सा क्लिनिक के पास पहले छोटे धमाकों जैसी आवाजें और फिर कई बार गोली चलने की आवाज सुनी. उनके अनुसार, कम से कम 40 गोलियां चलाई गईं. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, और अधिकारियों को बख्तरबंद वाहनों के साथ कार्रवाई करते देखा गया. पुलिस ने इलाके में रोबोट भी तैनात किया.

मिडलैंड मेमोरियल अस्पताल ने जानकारी दी कि घायलों में से चार लोगों की हालत गंभीर थी और उनका ऑपरेशन किया जा रहा था, जबकि पांच अन्य की स्थिति स्थिर है. करीब 1.4 लाख की आबादी वाले इस शहर का पहले भी गोलीबारी की घटनाओं से संबंध रहा है. साल 2019 में भी इसी इलाके में एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर सात लोगों की हत्या कर दी थी और कई अन्य घायल हुए थे, जिससे इस इलाके में सुरक्षा को लेकर फिर से चिंता बढ़ गई है.

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