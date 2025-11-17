NDTV EXCLUSIVE: फैसला नहीं, यह शर्म है... शेख हसीना को फांसी की सजा पर भड़के उनके बेटे

Sheikh Hasina News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई गई. बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT)ने पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुनाई है. शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में फिर से हालात बुरे होने की आशंका है. शेख हसीना की पार्टी ने मंगलवार 18 नवंबर को बंद का ऐलान किया है. राजधानी ढाका में विरोध-प्रदर्शन करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है. इस बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने एनडीटीवी से हुई खास बातचीत में फैसले पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है.



शेख हसीना के बेटे बोले- यह फैसला पहले से तय था

NDTV से हुई बातचीत में सजीब वाजेद ने कहा- "मुकदमा 140 दिनों में पूरा हो गया, जो असंभव है. बांग्ला सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक, अनिर्वाचित और अवैध है. यह फैसला पहले से तय था. यह एक दिखावा था." दूसरी ओर शेख हसीना ने इस फैसले पर अपने संदेश में कहा- यह फैसला मायने नहीं रखता, अवैध है. जब कानून का शासन वापस आएगा, तो यह फैसला रद्द कर दिया जाएगा.

मालूम हो कि शेख हसीना पिछले साल ढाका छोड़कर भारत आई थीं और पिछले 15 महीनों से दिल्ली के एक सेफ हाउस में रह रही हैं.

'प्रत्यर्पण का अनुरोध एक अवैध सरकार से आया है'

शेख हसीना को सजा दिए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध दिया है. इस पर शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने कहा, "हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध एक अवैध सरकार की ओर से आया है. नई दिल्ली कभी भी अवैध अनुरोध नहीं मानेगी."

'यूनुस सरकार बांग्लादेश में इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहती है'

शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने यह भी कहा कि उन्हें दिल्ली की ओर से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है कि वो मेरी मां की रक्षा करेंगे. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस तरह के अवैध अनुरोध का पालन करेगा तो यह अवैध होगा. यूनुस सरकार को इस्लामवादियों का समर्थन प्राप्त है, धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यूनुस सरकार बांग्लादेश में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहती है.

