100 साल पुराना है शीतल निवास, जहां सुशीला कार्की ने नेपाल के पीएम पद की ली शपथ

Sushila Karki oath: नेपाल में जबरदस्‍त विरोध प्रदर्शनों और ओली सरकार की विदाई के बाद अब सुशीला कार्की ने नई अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. शपथ ग्रहण का आयोजन शीतल निवास (Sheetal Niwas) में किया गया. यह नेपाल के राष्‍ट्रपति का सरकारी आधिकारिक कार्यालय और निवास है. इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कुछ दिनों तक नेपाल की सरकार को यहां से ही संचालित किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने देशव्‍यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया था.

नेपाल में कुछ दिनों से छाया सत्ता का संकट अब छंटने लगा है. नेपाल के राष्ट्रपति, जेनरेशन जेड समूहों और सेना प्रमुख के बीच कार्की के नाम को लेकर सहमति बन गई है, जिसके बाद उन्‍होंने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की पहली बैठक भी आज रात को शीतल निवास में होगी.

इस तरह से जानिए शीतल निवास को

नेपाल का राष्‍ट्रपति भवन काठमांडू के महाराजगंज में स्थित है. इसे शीतल निवास के नाम से भी जाना जाता है. इसका निर्माण राणा प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर ने 1923 में अपने पुत्र कृष्ण शमशेर के लिए करवाया था. यह महल 18 एकड़ भूमि पर बना है. यह मल्ल वास्तुकला और यूरोपीय पल्लाडियन (जिसे नवशास्त्रीय भी कहा जाता है) शैली का मिश्रण है और इसमें एक केंद्रीय प्रांगण प्रणाली है.

1934 ईस्वी में नेपाल में आए भूकंप ने इस महल को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था. इसके बाद कृष्ण शमशेर ने महल के आधुनिक पुनर्निर्माण का आदेश दिया. बाद में उन्होंने इस भवन को तत्कालीन सरकार को सौंप दिया.

राणा शासन की समाप्ति के बाद, इस भवन का उपयोग राज्य अतिथि गृह और फिर विदेश मंत्रालय के भवन के रूप में किया गया. बाद में मंत्रिपरिषद ने कैबिनेट के निर्णय द्वारा 4 जुलाई, 2008 को इस भवन को राष्ट्रपति भवन में परिवर्तित कर दिया गया. शीतल निवास में अब राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास है.

इस भवन का डिजाइन कुमार नरसिंह राणा और किशोर नरसिंह राणा ने तैयार किया था.

पीएम ऑफिस को किया जा रहा है तैयार

उधर, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के लिए पीएम ऑफिस को तैयार किया जा रहा है. विरोध प्रदर्शनों के दौरान पीएम ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था. हालांकि अब इसे नए प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया जा रहा है.

राष्‍ट्रपति भवन में लगा दी गई थी आग

प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया था. इनमें शीतल निवास भी शामिल था. हालांकि इस इमारत का एक हिस्‍सा आगजनी से बच गया था, जहां से राष्‍ट्रपति रामचंद्र पौडेल किसी तरह से देश को चलाने की कोशिश कर रहे थे और नई सरकार को लेकर कोशिश में जुटे थे.