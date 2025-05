हमे निराशा हुई... पाकिस्तान को बेनकाब करने गए शशि थरूर ने कोलंबिया से क्यों कहा ऐसा, पढ़ें 

आतंकियों के पनाहगाह रहे पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने गई भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबिया सरकार से नाराजगी जताई है. इस दल की अगुवाई कर रहे शशि थरूर ने कहा कि हमें कोलंबिया से इस बात की अपेक्षा नहीं थी कि वो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों को लेकर दुख जताएगा. भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, हमारे इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे. उन्होंने आगे कहा कि हम कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश थे, जिसने आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताने के बजाय भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की.

#WATCH | Bogotá, Colombia | Congress MP Shashi Tharoor says, "We were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathising with the… pic.twitter.com/AgpOMpNpSt