भारत को समझाने की जरूरत नहीं... ट्रंप के सीजफायर वाले दावे पर शशि थरूर की दो टूक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ये दावा करते रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध (Trump On India-Pakistan) को रोकने में उनकी अहम भूमिका रही है. उनकी वजह से ही सीजफायर पर सहमति बनी है. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ऐसा ही दावा किया था. जिसका जवाब अब अमेरिका में मौजूद कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने दिया है. उन्होंने दो टूक कहा है कि भारत को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह युद्ध नहीं चाहता था. ट्रंप के दावों का भारत बार-बार खंडन करता रहा है. लेकिन फिर भी ट्रंप हर बार इस बात को दोहराते रहते हैं.

ये भी पढ़ें-भारत ने जितना बताया पाकिस्तान को उससे ज्यादा नुकसान, ऑपरेशन सिंदूर पर पाक का बड़ा कबूलनामा

#WATCH | Brasilia, Brazil | "We have enormous respect for the American presidency, and we will speak with that respect in mind. But broadly speaking, our understanding is a bit different... No one needed to persuade us to stop. We had already said to stop. If there was any… pic.twitter.com/U89ZvCTvfw