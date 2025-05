शशि थरूर से सहमत हूं... पवन खेड़ा ने किताब का पन्ना शेयर कर कांग्रेस सांसद पर कसा तंज

कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के रिश्ते दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं. उदित राज के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने तिरुवनंतपुरम से पार्टी के सांसद पर निशाना साधा है. थरूर कि किताब 'द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर' के एक हिस्से का जिक्र करते हुए तंज कसा है. खेड़ा ने एक हाइलाइट किए गए पन्ने की तस्वीर पोस्ट की है. अपनी किताब में थरूर ने नरेंद्र मोदी सरकार पर अपने राजनीतिक प्रचार में सेना का बार-बार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक और म्यांमार में विद्रोहियों की तलाश में की गई सैन्य छापेमारी का बेशर्मी से पार्टी के चुनाव के औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया. खेड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं डॉ. शशि थरूर द्वारा अपनी पुस्तक 'द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर' में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में लिखे गए लेख से मैं पूरी तरह सहमत हूं.

I agree with that Dr @ShashiTharoor who wrote about surgical strikes in his book in 2018 - ‘The Paradoxical Prime Minister'. #ReadingNow pic.twitter.com/hAhsfwH0JT