पहलगाम आतंकी हमला: सऊदी अरब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ, ईरान ने भी जताया दुख

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) की अन्य देशों के साथ ही सऊदी अरब और ईरान ने भी कड़ी निंदा की है. सऊदी अरब में भारतीय राजदूत सुहेल एजाज खान ने बताया कि कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले पर चर्चा के दौरान क्राउन प्रिंस ने इसकी निंदा की. उन्होंने इस मामले में भारत को हरसंभव मदद की पेशकश की है. उन्होंने कहा है कि आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग है और साथ मिलकर काम करना जारी रहेगा.

#WATCH | Jeddah | #PahalgamTerrorAttack | Indian Ambassador to Saudi Arabia Suhel Ajaz Khan says, "The recent terror attack in Kashmir was discussed, and his royal Highness, the Crown Prince, condemned the terror attack and offered any help to India in this regard. India and… pic.twitter.com/ptjjBee6Q5

वहीं भारत में ईरान दूतावास ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि इस हमले में निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए हैं. वह भारत सरकार और भारत के लोगों, खासकर इस हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना जाहिर करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.

The Embassy of the Islamic Republic of Iran in New Delhi strongly condemns the terrorist attack in the city of #Pahalgam, Jammu and Kashmir, which resulted in the death and injury of a large number of innocent people.

We extend our heartfelt condolences to the government and…