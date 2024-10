पाकिस्तान में एस जयशंकर की मॉर्निंग वॉक, भारतीय राजनयिकों संग सैर पर निकले विदेश मंत्री

पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग परिसर में मॉर्निंग वॉक की. इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की हैं. वह SEO समिट में हिस्सा लेने इस्लामाबाद गए थे. एस जयशंकर ने अपनी मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें एक्स पर शेयर कर लिखा- हमारे उच्चायोग परिसर में टीम इंडिया इन पाकिस्तान के सहयोगियों के साथ सुबह की सैर.

विदेश मंत्री ने भारतीय उच्चायोग के कैंपस में एक पौधा भी लगाया. इस दौरान उनके साथ भारतीय उच्चायोग के अधिकारी भी मौजूद रहे. मॉर्निंग वॉक की सामने आई तस्वीरों में विदेश मंत्री अपनी टीम के साथ सैर करते नजर आ रहे हैं.

A morning walk together with colleagues of Team @IndiainPakistan in our High Commission campus. pic.twitter.com/GrdYUodWKC