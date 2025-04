रूसी मिसाइल ने भारतीय दवा कंपनी के कीव वाले गोदाम पर हमला किया: यूक्रेन

Ukraine, Russia And India: यूक्रेन ने आज कहा कि रूसी मिसाइल ने कीव में एक भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर हमला किया. भारत में यूक्रेन के दूतावास ने आरोप लगाया कि रूस ने यूक्रेन में भारतीय व्यवसायों को जानबूझकर निशाना बनाया. यूक्रेन के दूतावास ने कहा, "आज, रूसी मिसाइल ने यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी कुसुम के गोदाम पर हमला किया. भारत का स्पेशल दोस्त होने का दावा करने वाला मास्को जानबूझकर भारतीय व्यवसायों को निशाना बना रहा है. इसके जरिए वो बच्चों और बुजुर्गों के लिए बनाई गई दवाओं को नष्ट कर रहा है."

भारतीय व्यवसायी राजीव गुप्ता की स्वामित्व वाली कुसुम यूक्रेन की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक है. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि कंपनी के उत्पाद यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे बुनियादी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं. सूत्रों ने कहा कि गोदाम पर मिसाइल नहीं बल्कि ड्रोन ने सीधा हमला किया.

कीव के पोस्ट से पहले, यूक्रेन में ब्रिटेन के राजदूत मार्टिन हैरिस ने कहा कि रूसी हमलों ने कीव में एक प्रमुख फार्मा के गोदाम को नष्ट कर दिया. हालांकि, मार्टिन ने यह भी कहा कि हमला मिसाइल नहीं बल्कि रूसी ड्रोन द्वारा किया गया था.

मार्टिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आज सुबह रूसी ड्रोन ने कीव में एक प्रमुख दवा गोदाम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसमें बुजुर्गों और बच्चों के लिए आवश्यक दवाओं का स्टॉक जलकर राख हो गया. यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ रूस का आतंक अभियान जारी है."

Today, a Russian missile struck the warehouse of Indian pharmaceutical company Kusum in Ukraine.



While claiming “special friendship” with India, Moscow deliberately targets Indian businesses — destroying medicines meant for children and the elderly.#russiaIsATerroristState https://t.co/AW2JMKulst