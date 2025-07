रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी

रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है. रूसी संघ के राजदूत दिमित्री झिरनोव ने आईईए-विदेश मंत्री मावलवी अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की. बैठक के दौरान, रूसी संघ के राजदूत ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात को मान्यता देने के अपने सरकार के फैसले से अवगत कराया.

The Ambassador of the Russian Federation, Mr. Dmitry Zhirnov, called on IEA-Foreign Minister Mawlawi Amir Khan Muttaqi.



During the meeting, the Ambassador of Russian Federation officially conveyed his government's decision to recognize the Islamic Emirate of Afghanistan, pic.twitter.com/wCbJKpZYwm