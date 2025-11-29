रूस की 'चांदी' ही चांदी, 770 टन का खजाना हाथ लगा, शुरू होगा खनन

रूस को अपने पूर्वी क्षेत्र में चाँदी के दो बड़े भंडार मिले हैं. रशियन फेडरल एजेंसी फॉर सबसॉइल यूज (Rosnedra) ने शनिवार को इस बड़ी खोज के बारे में बताया. यह खोज रूस के खनिज भंडार को और मजबूत करेगी.एजेंसी के अनुसार, ये दोनों भंडार रूस के दो अलग-अलग क्षेत्रों में पाए गए हैं, जिनकी अनुमानित चांदी की मात्रा काफी ज्यादा है. उंगुरस्कोये भंडार जो जबायकाल्स्की क्राय में मौजूद है, वहां अनुमानित भंडार 699.6 टन चाँदी और मगदान ओब्लास्ट में मौजूद केगाली में अनुमानित भंडार 70.5 टन चांदी का है.

निवेश की योजना

रूसी कंपनी पॉलीमेटल (Polymetal) ने केगाली भंडार को विकसित करने का प्लान कर रही है. यह कंपनी 2028 में इस परियोजना को शुरू करने की योजना बना रही है. इसमें करीब 2.5 अरब रूबल (लगभग 32.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश होने का अनुमान है.

2025 में 200 से अधिक खनिज खोजें

टीएएसएस समाचार एजेंसी के अनुसार, रूस में 2025 की शुरुआत से अब तक 200 से ज्यादा नए ठोस खनिज भंडार खोजे जा चुके हैं. हर साल औसतन लगभग 200 नए ठोस खनिज भंडार खोजे जाते हैं, और यह साल भी उसी पैटर्न पर चल रहा है.

2025 की खोजें

पोटेशियम-मैग्नीशियम लवण: सरतोव एरिया में इवानिखिंस्कोये और सेलिनोये भंडार, 1 अरब टन और 2 अरब टन का अनुमानित भंडार है.

टाइटेनियम, फास्फोरस और लौह अयस्क: इरकुत्स्क क्षेत्र में ज़िदोइस्काया भंडार, जिसमें लाखों टन के भंडार हैं.

मगदान ओब्लास्ट: खनिजों का गढ़

मगदान ओब्लास्ट, जहां केगाली चांदी का भंडार मिला है, रूस के उत्तरपूर्वी भाग में मोजूद है. यह एरिया पहले से ही सोने के सबसे बड़े भंडार के लिए फेमस है. यहां सोने, चांदी, लौह और दूसकी धातुओं के साथ अलग खनिजों का बड़े पैमाने पर खनन किया जाता है.