गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने भारत को भिजवाया खास पैगाम, बधाई में अमेरिका ने लिखी ये स्पेशल बात

भारत आज यानी 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. ऐसे में इस मौके पर अमेरिका ने भारत को बधाई दी है. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने लिखा है, "संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों की ओर से, मैं भारत के लोगों को आपके गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं."

मार्को रुबियो की ओर से जारी बयान में आगे लिखा गया है, "संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं. रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर हमारे घनिष्ठ सहयोग से लेकर क्वाड के माध्यम से हमारे बहुस्तरीय जुड़ाव तक, अमेरिका-भारत संबंध हमारे दोनों देशों और भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए वास्तविक परिणाम प्रदान करते हैं. मैं आने वाले वर्ष में अपने साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूं."

भारत के लिए राष्ट्रीय उत्सव का दिन

26 जनवरी एक ऐसा दिन है, जो देश का राष्ट्रीय पर्व है. देश का हर नागरिक चाहे वह किसी धर्म, जाति या संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, इस दिन को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर मनाता है.

इतिहास की बात करें तो इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ. भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ. इस दिन राजधानी में कर्तव्य पथ (पहले राजपथ) पर होने वाले मुख्य आयोजन में भारत की सांस्कृतिक झलक के साथ ही सैन्य शक्ति और परंपरागत विरासत की झांकी पेश की जाती है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बादल छाए, क्या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर होगी बारिश, जानें कैसा रहेगा मौसम