- राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को लेकर उठाए सवाल
- ट्रंप-शी-पुतिन की फोटो शेयर कर PM मोदी पर साधा निशाना
- शिकागो में राहुल गांधी बोले- अगले 8 महीनों में दिखेगा BJP पर असर
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोला है. राहुल गांधी ने अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में छात्रों से संवाद के दौरान भाजपा की संगठनात्मक स्थिति, केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली और विपक्ष की भूमिका को लेकर कई दावे किए. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो भारत का प्रधानमंत्री भी इस ग्लोबल पावर सेंट्रल टेबल पर मौजूद होता.
सोशल मीडिया पोस्ट से साधा निशाना
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा 'अगर कांग्रेस सत्ता में होती, तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस टेबल पर बैठे होते. एक कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री कभी इस टेबल पर नहीं बैठ सकता.'
If Congress were in power, India's Prime Minister would be sitting at this table. A compromised PM can never sit at this table. https://t.co/EpGZVnJPYq— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 20, 2026
शिकागो विश्वविद्यालय में भाजपा पर हमला
इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस ने भारत में भाजपा की राजनीतिक अवधारणा को काफी हद तक कमजोर कर दिया है. उन्होंने कहा 'हमने भारत में भाजपा की राजनीतिक सोच को लगभग ध्वस्त कर दिया है. इसका असर अगले आठ महीनों में दिखाई देगा.' राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भाजपा का आंतरिक ढांचा कमजोर हो चुका है और केंद्र सरकार के कुछ मंत्री भी विपक्ष के संपर्क में हैं तथा जानकारियां साझा कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद दिल्ली में छात्रों द्वारा किए गए आंदोलनों ने सत्ता की ताकत को चुनौती दी और यह दिखाया कि संगठित सत्ता के सामने भी जनआंदोलन प्रभावी हो सकते हैं.
'शिवजी की बारात' से की कांग्रेस की तुलना
राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली का जिक्र करते हुए उसकी तुलना 'शिवजी की बारात' से की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस विभिन्न विचारों, समुदायों और पृष्ठभूमि वाले लोगों का व्यापक मंच है. देखने में यह असंगठित लग सकती है, लेकिन इसके भीतर एक लोकतांत्रिक संरचना और व्यवस्था मौजूद है. उन्होंने कहा कि आज के जटिल भारत को केवल इसी प्रकार की व्यापक राजनीतिक संरचना के जरिए संगठित किया जा सकता है.
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