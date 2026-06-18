राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को जब हिंदी में दी शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री बोले- आपको भी टाइम लेकर आना है

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिंदी में वीडियो मैसेज दिया है. मैक्रों ने कहा, "प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई. आपके दौरे के लिए स्वागत करते हैं. फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे."

हिंदी में बोलने के बाद मैक्रों ने कहा, "मुझे लगता है ये सही होगा. मेरे प्यारे प्रधानमंत्री, मैं आपकी दोस्ती के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हू्ं.फ्रांस आपको चाहता है. मैं बहुत खुश हूं कि फ्रांस से जाने से पहले आपके यहां बहुत से दोस्त हैं. मैं अगले साल फरवरी में भारत का दौरा करूंगा और आपसे मिलूंगा."

पीएम मोदी संग हाथ थामे वीडियो किया पोस्ट

फ्रांस दौरे के खत्म होने के दौरान इमैनुएल मैक्रों और पीएम मोदी का एक वीडियो सामने आया है. मैक्रों की ओर से पोस्ट किए गए इस वीडियो में वे पीएम मोदी का हाथ थामे दिख रहे हैं. मैक्रों कह रहे ैहैं आपने काफी समय बिताया यहां पर. मुझे बहुत खुशी हुई. आप नीस शहर भी आए. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आपको (मैक्रों) भी फरवरी में भारत के दौरे पर आना है.

कैसी रही फ्रांस और भारत की द्विपक्षीय वार्ता कैसी रही?

PM मोदी ने इस साल की शुरुआत में भारत-फ्रांस संबंधों को 'स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' के लेवल तक बढ़ाने के बाद अपनी पहली मीटिंग में नीस के विला केरिलोस में मैक्रों के साथ बाइलेटरल बातचीत की थी. फ्रांस के तट पर दोनों नेताओं ने बाइलेटरल संबंधों के अलग-अलग पहलुओं पर गहरी चर्चा की. उन्होंने सभी डोमेन में बाइलेटरल डिफेंस सहयोग की शानदार ग्रोथ और गहराई पर संतोष जताया और डिफेंस प्लेटफॉर्म और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के को-डिज़ाइन, को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन पर फोकस करके इसे और तेज करने पर सहमत हुए.

पारंपरिक सुरक्षा सीमाओं से आगे बढ़कर भविष्य के ठोस माइलस्टोन को देखते हुए, दोनों नेताओं ने स्पेस सेक्टर में सहयोग की समृद्ध विरासत को नोट किया और ह्यूमन स्पेसफ्लाइट और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की. उन्होंने स्पेस में प्राइवेट सेक्टर के सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की. आज दिन में अपने स्ट्रेटेजिक एजेंडा में मॉडर्न इकोनॉमिक ड्राइव का एक मज़बूत एलिमेंट शामिल करते हुए, PM मोदी और मैक्रों ने VivaTech 2026 में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की और सभी सेक्टर्स में नए जमाने के और कटिंग-एज इनोवेशन के बारे में पता लगाया.

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