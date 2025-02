मुलाकातों का दौर, ट्रंप संग बंद कमरे की बैठक से लेकर सवालों के जवाब तक... 7 घंटे की पूरी कहानी

अमेरिका में बीते 7 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दम दिखा. इन 7 घंटों में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से लेकर अमेरिका के कई उद्योगपतियों से मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है. ट्रंप के सामने खड़े होकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अगर आपके लिए अमेरिका के हित ऊपर हैं, तो हमारे लिए भी भारत के हित सर्वोपरि हैं. पीएम मोदी ने कूटनीतिक भाषा में अमेरिका को कई संदेश दिये. ट्रंप भी इन इशारों को बखूबी समझे और एक सवाल के जवाब में उन्‍होंने मुस्‍कुराते हुए कहा- मोदी मुझसे कहीं बेहतर नेगोशिएटर हैं... यहां कोई मुकाबला भी नहीं है.

पीएम मोदी और डोनाल्‍ड ट्रंप के बीच हुई साझा प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'पीएम मोदी बहुत अच्‍छे और टफ नेगोशिएटर हैं. वह मुझसे कहीं बेहतर नेगोशिएटर हैं. पीएम मोदी का मुझसे यहां कोई मुकाबला भी नहीं है.'पीएम मोदी ने 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' MAGA के जवाब में 'मेक इंडिया ग्रेट अगेन' यानी MIGA कहा. उन्‍होंने कहा कि हम संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और साझा तकनीक की तरफ बढ़ रहे हैं. भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इतिहास में सबसे महान ट्रेड रूट में से एक के निर्माण में मदद करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं. यह भारत से इजरायल से इटली और आगे अमेरिका तक चलेगा.

साझा प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में पीएम मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा, 'मैं शुरुआत से ही यूक्रेन और रूस के संपर्क में रहा हूं. दोनों ही देशों के राष्‍ट्राध्‍यक्षों से मेरी समय-समय पर बात होती रही है. भारत का शुरुआत से पक्ष रहा है कि शांति से मुद्दा हल होना चाहिए. इस मामले में भारत तटस्थ नहीं है. भारत शांति के पक्ष में है. मौजूदा दौर युद्ध का नहीं है. युद्ध के मैदान में समाधान नहीं खोजा जा सकता. हम राष्‍ट्रपति ट्रंप की युद्ध खत्म करने की पहल का समर्थन करते हैं.

पीएम मोदी और राष्‍ट्रपति ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे प्रशासन ने भारत में न्याय का सामना करने के लिए 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के दोषी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है. वह न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस जा रहा है.' इस पर पीएम मोदी ने कहा कि आतंक से लड़ने पर हम सहयोग करेंगे. मौजूदा दौर में सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है. मुंबई में 26/11 के आतंकवादी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का निर्णय लेने पर राष्ट्रपति ट्रंप का आभारी हूं. हमारे देश की न्‍यायपालिका उसे न्याय के कटघरे में लाएंगी.

डोनाल्‍ड ट्रंप के साथ व्‍हाइट हाउस में मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, 'आपको (डोनाल्‍ड ट्रंप) एक बार फिर यहां व्‍हाइट हाउस में देखकर बहुत खुशी हो रही है. मैं अपने साथ-साथ भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से आपको दूसरी बार अमेरिकी राष्‍ट्रपति बनने को लेकर बधाई देता हूं. पिछले साल मुझे भारत की जनता ने तीसरी बार सत्‍ता सौंपकर सेवा करने का मौका दिया. मैं राष्‍ट्रपति ट्रंप के साथ अगले चार साल के लिए काम करने को लेकर उत्‍सुक हूं. व्‍हाइट हाउस में मेरा जैसा भव्‍य और गर्मजोशी से स्‍वागत हुआ, उसने मुझे अहमदाबाद में 'नमस्‍ते ट्रंप' और अमेरिका में 'हाउडी मोदी' की यादों को ताजा कर दिया है, जिसकी गूंज पूरे विश्‍व में सुनाई दी थी. मैं अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से बहुत कुछ सीखता हूं, जैसे वो अमेरिका को सर्वोपरि रखते हैं, वैसे ही हम भी अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखते हैं. हम साथ मिलकर अपने दोनों देशों की प्रगति और समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे.' इस पर डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा, मोदी एक महान नेता हैं. भारत और अमेरिका के रिश्‍ते काफी मजबूत हैं. मोदी जी भारत में बहुत अच्‍छा काम कर रहे हैं, हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है. इसके साथ ही ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि इसे रुकना चाहिए, क्‍योंकि युद्ध से कोई हल नहीं निकलता है. उन्‍होंने बताया कि रूस से उनकी बात हुई है, ब्‍लादिमीर पुतिन युद्ध खत्‍म करना चाहते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से चंद घटों पहले राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने 'टैरिफ बम' फोड़ दिया. ट्रंप ने टैरिफ नीति पर साइन कर दिये, जिसके मुताबिक, अमेरिका अब अन्‍य देशों पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे, जितना वो लगाते हैं. ट्रंप का कहना है कि व्यापार के मामले में हमने निष्पक्षता के साथ यह निर्णय लिया है कि हम पारस्परिक टैरिफ (reciprocal tariffs) लागू करेंगे, जिसका मतलब है कि जो भी देश अमेरिका से शुल्क वसूलते हैं, हम भी उन पर शुल्क लगाएंगे- न ज्यादा, न कम.' ट्रंप के इस फैसले से वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिरोध पैदा होने की आशंका बढ़ गई है. भारत पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है.

पीएम मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क के साथ अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों पर चर्चा की तथा भारत और अमेरिका में सुशासन के प्रयासों पर विचारों साझा किये. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने मस्क को अपने प्रशासन के नवगठित सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) का प्रमुख चुना था. मस्‍क से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'वाशिंगटन डीसी में एलन मस्क के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई' हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिनमें अंतरिक्ष, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे विषय शामिल हैं, जिनके बारे में वह उत्सुक हैं.' उन्होंने कहा, 'मैंने सुधार और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत के प्रयासों के बारे में बात की.'

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) माइकल वाल्ट्ज के साथ बैठक हुई, जिसे उन्‍होंने बेहद “सार्थक बैठक” बताया. इस दौरान और दोनों ने रक्षा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षेत्रों पर चर्चा की, जो भारत-अमेरिका संबंधों के महत्वपूर्ण पहलू हैं. मोदी ने ‘एक्स' पर पोस्ट में कहा, 'एनएसए माइकल वाल्ट्ज के साथ एक सार्थक बैठक हुई. वह हमेशा से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'रक्षा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा भारत-अमेरिका संबंधों के महत्वपूर्ण पहलू हैं और इन मुद्दों पर हमारी शानदार चर्चा हुई' एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की प्रबल संभावना है.' इस बैठक में भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी शामिल हुए.

