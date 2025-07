पांच देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी पहुंचे घाना, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

पांच देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी घाना पहुंच गए हैं. एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 साल बाद घाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं. घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की पांच देशों की महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना हुए हैं. यह यात्रा 2 से 9 जुलाई तक चलेगी और भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है.

प्रधानमंत्री मोदी घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर वहां पहुंचे हैं. घाना भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है और अफ्रीकी संघ में अहम भूमिका निभाता है. इस दौरे में निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास साझेदारी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी. प्रधानमंत्री घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे, जो दोनों देशों के लोकतांत्रिक रिश्तों को दर्शाएगा.

#WATCH | As PM Narendra Modi becomes the first Indian PM to visit Ghana after 30 years, President John Mahama of Ghana gives him a warm welcome at the airport. A Guard of Honour, along with a 21-gun salute, was presented to the PM.



(Video: ANI/DD News) pic.twitter.com/C4rOQUziw3