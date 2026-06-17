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'नाविकों की सुरक्षा सबसे अहम...,' ट्रंप से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उठाया भारतीय नाविकों का मुद्दा

फ्रांस में चल रहे जी7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. इस दौरान भारत ने मिडिल ईस्ट भारतीय जहाजों पर हुए हमले पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में स्थाई शांति होनी चाहिए. मिडिल ईस्ट में जो समझौता हो रहा है उसमें भारतीय नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए- PM मोदी

पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कहा, 'हमने हमेशा कहा है कि समुद्र में आवाजाही की आजादी पक्की होनी चाहिए और हमें इस बात पर जोर भी देना चाहिए. समुद्री व्यापार के क्षेत्र में दुनिया के अलग-अलग समुद्रों में लाखों भारतीय नाविक काम कर रहे हैं. मेरा मानना ​​है कि उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. मुझे भरोसा है कि (ईरान के साथ) समझौते में नाविकों की सुरक्षा पक्की की जाएगी और उसे प्राथमिकता दी जाएगी.'

'पीएम मोदी मेरे लंबे वक्त से मेरे दोस्त'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'फ्रांस में हमारी कुछ बहुत अच्छी बैठकें हुईं. यह G7 है. इसके बाद G2 और फिर G20 होने वाली है. खास तौर पर, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई. हम व्यापार समझौते कर रहे हैं. अमेरिका और भारत के बीच बहुत कुछ हो रहा है. अमेरिका अब तक के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है. हमारे पास 19.2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा आ रहे हैं और हम फैक्टरियां बना रहे हैं, हम सब कुछ बना रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका में बहुत कुछ बना रहे हैं. वह अमेरिका में काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए हम उनके इस काम की सराहना करते हैं. लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वह लंबे समय से मेरे दोस्त रहे हैं, और हमारे रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और आपके साथ होना बहुत अच्छा लग रहा है.'

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