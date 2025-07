हरे राम हरे कृष्णा... ढोलक पर थाप- माथे पर तिलक, घाना में लोकल बच्चों ने पीएम मोदी का यूं किया स्वागत

PM Modi Ghana Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुधवार, 2 जुलाई को घाना पहुंचने पर अकरा के एक होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने दिलचस्प अंदाज में स्वागत किया. हार्दिक भाव-भंगिमा में, घाना के युवा बच्चों के एक समूह ने भक्तिपूर्ण मंत्र "हरे राम हरे कृष्णा" के साथ उनका स्वागत किय. पीएम मोदी के होटल पहुंचते ही स्थानीय लोगों सहित सैकड़ों लोगों ने "मोदी-मोदी", "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम" के नारे लगाने शुरू कर दिये. इससे पहले घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने ऐतिहासिक यात्रा के महत्व को दर्शाते हुए विशेष भाव से कोटोका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया.

यह अफ्रीकी राष्ट्र की उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है और तीन दशकों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की पहली यात्रा है. इस पश्चिम अफ्रीकी देश में 15,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, जिनमें से कुछ 70 वर्षों से अधिक समय से घाना में हैं. कुछ परिवार अब घाना में चौथी पीढ़ी हैं और कुछ ने घाना की नागरिकता भी प्राप्त कर ली है.

Exceptional welcome in Accra, Ghana. Here are the highlights…@JDMahama pic.twitter.com/T1xPmKLGrm