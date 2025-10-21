विज्ञापन
ऐसी हैवानियत! इजरायली युवक ने 55 साल की फिलिस्तीनी महिला को जानवर की तरह मारा- वीडियो दिल दहला देगा

इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी गांव तुरमुस अय्या में रविवार सुबह हुए इस अकारण हमले को अमेरिकी पत्रकार जैस्पर नथानिएल ने वीडियो में कैद कर लिया. यह रिपोर्ट बीबीसी ने छापी है.

ऐसी हैवानियत! इजरायली युवक ने 55 साल की फिलिस्तीनी महिला को जानवर की तरह मारा- वीडियो दिल दहला देगा
  • 55 वर्षीय फिलिस्तीनी महिला पर एक नकाबपोश इजरायली सेटलर ने बेरहमी से हमला किया, महिला को अस्पताल ले जाना पड़ा
  • फिलिस्तीनी गांव तुरमुस अय्या में हुए अकारण हमले को अमेरिकी पत्रकार जैस्पर नथानिएल ने वीडियो में कैद किया
  • इजरायली युवक ने अपने डंडे के पहले वार से महिला को बेहोश कर दिया, फिर उसे जमीन पर गिरने के बाद भी मारा
फिलिस्तीन की जमीन पर ही एक फिलिस्तीनी महिला के साथ इजरायल के बसाए युवक ने वो सुलूक किया है जो हैवानियत की हर सीमा पार कर जाता है. ऑलिव यानी जैतून चुनती एक 55 वर्षीय फिलिस्तीनी महिला पर एक नकाबपोश यहूदी इजरायली सेटलर (जिसे इजरायल ने फिलिस्तीनी जमीन पर बसाया है) ने सिर पर बेरहमी से डंडा मारकर हमला किया है. हमला इतना जोरदार था कि महिला को अस्पताल ले जाना पड़ा है. दरअसल इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी गांव तुरमुस अय्या में रविवार सुबह हुए इस अकारण हमले को अमेरिकी पत्रकार जैस्पर नथानिएल ने वीडियो में कैद कर लिया. यह रिपोर्ट बीबीसी ने छापी है.

रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार नथानिएल ने कहा कि इजरायली युवक ने अपने डंडे के पहले वार से महिला को बेहोश कर दिया, फिर उसे जमीन पर गिरने से पहले फिर से मारा. महिला का नाम उम्म सालेह अबू आलिया बताया गया है. इजरायल की सेना (IDF) ने बीबीसी को बताया कि उसके सैन्यकर्मियों के आने के बाद यह टकराव समाप्त हो गया, और वह सेटलर्स द्वारा "किसी भी प्रकार की हिंसा की कड़ी निंदा करता है".

हालांकि पत्रकार नथानिएल ने कहा कि हमले के पहले से ही इजरायली सैनिक मौके पर थे और उन्होंने हमलावर युवक और अन्य लोगों को हमले के लिए "फुसलाया" था. उन्होंने कहा कि सेटलर्स के हमला शुरू करने से ठीक पहले सैनिक वहां से चले गए. 

सोशल मीडिया में अब वायरल फुटेज में युवा पुरुष हमलावर को एक बड़ी लकड़ी के डंडे के साथ देखा जा रहा है. डंडे के दूसरे सिरे पर गांठ लगी हुई है जैसे किसी क्लब में होता है. युवक इस डंडे को पहले ऊपर की ओर घुमाता है और फिर महिला पर हमला करता है.

पत्रकार ने बीबीसी को बताया कि यह मेरे दिमाग में अब तक बनी सबसे खतरनाक दृश्य है. "वह इसे एक बार घुमाता है और मैंने देखा कि महिला का शरीर पूरी तरह से ढीला हो गया है. और फिर वह उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसे दो बार और मारा."

पांच बच्चों की मां को खून से लथपथ देखा गया और उसे एक गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआत में उसे ICU में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उसकी हालत स्थिर है.

Israel, Palestine, Gaza
