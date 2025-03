इजरायल ने इस साल ऑस्कर जीतने वाले फिलिस्तीनी डायरेक्टर को किया रिहा, शर्ट पर दिखे खून के धब्बे

इजरायल की पुलिस ने ऑस्कर जीतने वाले फिलिस्तीनी फिल्म निर्माता हमदान बल्लाल को मंगलवार, 25 मार्च को रिहा कर दिया. इससे एक दिन पहले उन्हें "पत्थर फेंकने" के आरोप में हिरासत में लिया था, जबकि कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि हमला कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बसने वाले इजरायलियों (सेटलर्स) ने किया था.

ऑस्कर जीताने वाली डॉक्यूमेंट्री "नो अदर लैंड" में बल्लाल के साथ काम करने वाले बासेल आद्रा ने उनकी रिहाई की एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है. इसमें बल्लाल की शर्ट पर खून के धब्बे दिख रहे हैं.

Hamdan has been released and is currently in the hospital in Hebron receiving treatment. He was beaten by soldiers and settlers all over his body. The soldiers left him blindfolded and handcuffed throughout of military base last night. pic.twitter.com/Eis0J3CS24