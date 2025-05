नकली नौकरी, नकली ऐड और मनी लॉन्ड्रिंग.. अमेरिका में ऐसे वीजा फ्रॉड कर रहे थे 2 पाकिस्तानी, FBI ने पकड़ा

Pakistani Nationals Arrested In US: अमेरिका के टेक्सास में दो पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि दोनों कई सालों से फर्जी नौकरी की पेशकश और फर्जी वीजा एप्लिकेशन से जुड़े इमिग्रेशन फ्रॉड कर रहे थे. साथ ही वे मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चला रहे थे. इसकी जानकारी अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने दी है.

39 साल के अब्दुल हादी मुर्शिद और 35 साल के मुहम्मद सलमान नासिर पर टेक्सास की एक लॉ फर्म और रिलायबल वेंचर्स इंक नामक कंपनी के साथ ही आरोप लगाए गए हैं. आरोप है कि वे अमेरिका को धोखा देने की साजिश, वीजा धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड में शामिल है. मुर्शीद पर अवैध रूप से अमेरिकी नागरिकता हासिल करने की कोशिश करने का भी आरोप है.

Major arrests out of @FBIDallas.



Abdul Hadi Murshid and Muhammad Salman Nasir — two individuals out of Texas who allegedly oversaw and operated a criminal enterprise circumventing American immigration laws by selling fraudulent visa applications.



Well done to our FBI teams and… https://t.co/w7BGcbD5BY