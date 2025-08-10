विज्ञापन
पाकिस्तान में गधों की गजब रेस, जरा तस्वीरें देखिए

पाकिस्तान में गधों की संख्या लाखों में है. यहां गधों से कई तरह के काम लिए जाते हैं. रविवार 10 अगस्त को पाकिस्तान के कराची में गधों की रेस का आयोजन किया गया. देखें तस्वीरें.

पाकिस्तान में गधा रेस की तस्वीर.
  • पाकिस्तान में गधों की रेस का आयोजन कराची में किया गया था, जिसमें गधों को गाड़ी से दौड़ाया गया.
  • पाकिस्तान की बड़ी आबादी गधे पालने और उनसे कमाई करने पर निर्भर है, जहां गधा सवारी व काम दोनों के लिए उपयोगी है.
  • पाकिस्तान में गधों की संख्या लगभग उन देशों के बाद तीसरे स्थान पर है, जो सबसे अधिक गधे रखते हैं.
Pakistan Tradition Donkey Race Images: भींगे कपड़ों का बंडल ढोते गधों को बचपन में शायद आपने भी देखा होगा. भारत के कई ग्रामीण इलाकों में गधों का इस्तेमाल इस काम में किया जाता रहा है. लेकिन अब यह नजारा बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है. हालांकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में गधों की उपयोगिता आज भी बनी हुई है. पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी का जीवन यापन गधे से की गई कमाई से होता है. यहां के अधिकांश लोगों के लिए गधा पालना एक रिवाज सा है. यहां गधा सवारी के लिए भी काम आता है. यहां गधों की रेस की भी एक पुरानी परंपरा रही है. 10 अगस्त को पाकिस्तान में कराची में सिंध प्रांत की सरकार द्वारा गधों की रेस का आयोजन किया गया था. जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है.

तस्वीरों में आप सहज ही देख सकते हैं कि रिक्शों के पहिए जैसी गाड़ी गधों के कंधे से जोड़ी गई है. फिर हर एक गधा गाड़ी पर एक शख्स बैठा है. जो गधों की पीठ पर डंडे बरसाते उसे बड़ी तेजी से सड़कों पर दौड़ा रहा है.

कराची गधा रेस में गधे को दौड़ता युवक.

कराची गधा रेस में गधे को दौड़ता युवक.

खास बात यह है कि तस्वीर में गधा गाड़ी के बगल से गुजर रही कारें भी नजर आ रही हैं. जैसे भारत में घोड़ा गाड़ी का कल्चर है. कई जगहों पर घोड़ा गाड़ी का रेस भी होता है, वैसे ही पाकिस्तान में गधा गाड़ी का रेस आयोजित किया जाता है.

बताते चले कि गधा पाकिस्तान सरकार के लिए भी फायदेमंद है. पाकिस्तान, चीन को गधे और इसका मांस दोनों ही निर्यात करता है. गधे की बढ़ती मांग को देखते हुए पाकिस्तान में गधों की कीमत भी बढ़ गई है.

पाकिस्तान में काम पर लगे गधों की आबादी 59 लाख है. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन सालों में इसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है. पाकिस्तान में गधों की कीमत भी बहुत ज्यादा है.

खास बात यह है कि पाकिस्तान में इतने गधे हैं कि यह अफ्रीकी देश इथियोपिया और सूडान के बाद सबसे बड़ी संख्या में गधों वाले देशों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर मौजूद है.

बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान के गधों की कीमत बढ़ती जा रही है. और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि चीन में पाकिस्तानी गधों की मांग तेजी से बढ़ रही है. पाकिस्तान बड़ी संख्या में चीन के हाथों गधों को बेच रहा है.

