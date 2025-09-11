विज्ञापन
पाकिस्तान की गलियों में गूंजा 'गणपति बप्पा मोरया', कराची में इस तरह हुई बप्पा की विदाई

कराची में भगवान श्री गणेश के विसर्जन का नजारा बेहद खास रहा. सीमित साधनों के बावजूद भक्तों ने पूरे उत्साह और भक्ति के साथ बप्पा को विदा किया, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

पाकिस्तान की गलियों में गूंजा 'गणपति बप्पा मोरया', कराची में इस तरह हुई बप्पा की विदाई
सरहद पार भी गूंजा गणेशोत्सव का शोर, पाकिस्तान की धरती पर दिखा बप्पा का रंग-ए-भक्ति

Ganpati Visarjan in Karachi: गणेशोत्सव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज सरहदों के पार भी सुनाई देती है. पाकिस्तान के कराची शहर में इस बार गणेश विसर्जन का नजारा कुछ अलग ही था. श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ बप्पा को विदाई दी. 

ढोल-नगाड़ों के साथ हुई बप्पा की विदाई (Ganpati festival Karachi)

कराची में आयोजित गणपति विसर्जन के दौरान भक्तों ने ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक गीतों के बीच बप्पा को विदा किया. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इस मौके पर भावुक नजर आया. भीड़ ने 'गणपति बप्पा मोरया' और 'अगले बरस तू जल्दी आ' जैसे नारों से पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया.

सीमित साधनों में भी असीम आस्था (Karachi Ganesh visarjan viral video)

भारत में जहां गणेशोत्सव भव्य पंडालों और विशाल मूर्तियों के लिए जाना जाता है, वहीं कराची में मूर्तियों और सीमित सजावट के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं था. यहां आस्था सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी. कई लोगों ने कहा कि 'बप्पा हमारे दिलों में हैं, और वही सबसे बड़ा उत्सव है.'

सोशल मीडिया पर छाया कराची का विसर्जन (Ganpati visarjan Pakistan)

गणपति विसर्जन के वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. भारतीय यूजर्स भी इन दृश्यों को देखकर भावुक हो रहे हैं और सरहद पार भाईचारे की मिसाल की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि, बप्पा कहीं भी हों, उनका आशीर्वाद सबको मिलता है.

