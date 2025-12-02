विज्ञापन
पाकिस्तान में एक और अटैक, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की गाड़ी उड़ाई- असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 की मौत

Pakistan Terrorist Attack: खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में पुलिस अधिकारी की गाड़ी को निशाना बनाकर हमला किया गया. पहले गोलियों से हमला किया गया और फिर गाड़ी में आग लगा दी गई.

  • पाकिस्तान के बन्नू में पुलिस अधिकारी की गाड़ी पर अचानक हमला कर उसे आग के हवाले कर दिया गया
  • इस हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली समेत चार लोगों की मौत हुई जिसमें दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं
  • घटना के बाद इलाके को घेर लिया गया और सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश और जांच शुरू कर दी है
पाकिस्तान में आर्मी और पुलिसकर्मियों पर हमलों का सिलसिला नहीं रुक रहा है. पाकिस्तान अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार, 2 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में पुलिस अधिकारी की गाड़ी को निशाना बनाकर हमला किया गया. गोलियों से हमले के बाद गाड़ी में आग लगा दी गई. इस हमले में मिरानशाह के असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली और दो पुलिसकर्मी समेत कुल 4 लोगों की मौत हो गई. रिपोर्ट के अनुसार बन्नू के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) सज्जाद खान ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि की है.

कैसे हुआ हमला?

डीआईजी सज्जाद ने कहा, "हमला अचानक था और हमलावरों ने वाहन पर गोलियां चलाने के बाद उसमें भी आग लगा दी." उन्होंने कहा कि घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा, "सुरक्षा बल और पुलिस संयुक्त अभियान चला रहे हैं. इलाके में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हर पहलू से जांच की जा रही है."

इस बीच असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली के सचिव बिलाल साकिब ने मीडिया को बताया कि घटना सुबह करीब 10 बजे हुई. उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर एक अदालत में पेश होने के लिए जा रहे थे, जब ममाश खेल के मासूमाबाद के पास उन पर "घात लगाकर हमला" किया गया. उन्होंने मौतों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दो कांस्टेबल और खेतों में काम कर रहे एक नागरिक की भी मौत हुई है. दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है.

Pakistan, Pakistan Attack, Pakistan Terrorism
