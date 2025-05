पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके, 4.6 तीव्रता से हिली धरती

Pakistan Earthquake: पाकिस्तान में सोमवार, 12 मई को दोपहर के समय रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया. नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी के आंकड़ों के अनुसार, 12 मई को दोपहर लगभग 1:26 बजे (भारतीयसमयानुसार) पर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भूकंप आया. भूकंप का केंद्र 29.12°N और देशांतर 67.26°E पर स्थित था. यह भूकंप 10 मई को पाकिस्तान में इसी लोकेशन पर आए भूकंप के दो दिन बाद आया है.

EQ of M: 4.6, On: 12/05/2025 13:26:32 IST, Lat: 29.12 N, Long: 67.26 E, Depth: 10 Km, Location: Pakistan.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/x6TpdHyX6U