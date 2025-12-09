पाकिस्तान में जज के चैंबर से 2 सेब चोरी, FIR देख लाहौर पुलिस को आया पसीना!

अदालतों में अक्सर हत्या, आतंकवाद, भ्रष्टाचार वगैरा के बड़े-बड़े केस चलते हैं. लेकिन पाकिस्तान में इस बार मामला इतना "भारी" निकला कि पुलिस को भी पसीना आ गया. लाहौर के एक सेशन जज के चैंबर से दो सेब और हैंडवॉश की एक बोतल चोरी हो गई है. पाकिस्तान की पुलिस ने बाकायदा केस दर्ज कर लिया है और चोर की सरगर्मी से तलाश की जा रही है.

कहते हैं, रोज एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है. लेकिन लगता है, इस चोर को जज साहब के कोर्ट चैंबर में रखे सेब में अपनी सेहत का पिटारा नजर आ गया होगा. जज साहब कहीं हाथ धोकर पीछे न पड़ जाएं, इसलिए उसने हैंडवॉश की बोतल पर भी हाथ साफ कर दिया होगा. बहरहाल मामला चाहे जो हो, लेकिन पुलिस में केस दर्ज हो चुका है.

चोरी की ये घटना लाहौर के एडिशनल सेशन जज नूर मुहम्मद बसमल के चैंबर में हुई. जज के ऑफिस में एक सीनियर अधिकारी ने लाहौर के इस्लामपुरा पुलिस थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई है. अधिकारी ने बताया कि उन्होंने जज के निर्देश पर शिकायत दर्ज कराई है.

एफआईआर के मुताबिक, 5 दिसंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूर मुहम्मद बसमल के कक्ष से दो सेब और हैंडवाश की एक बोतल चोरी हो गई. चोरी गई चीजों की कुल कीमत 1,000 पाकिस्तानी रुपये बताई गई है.

कोर्ट के अधिकारी की शिकायत पर लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 380 के तहत चोरी का मामला दर्ज कर लिया है. इस धारा में दोषी पाए जाने पर चोर को सात साल तक की कैद या जुर्माने या दोनों का नियम है.

पाकिस्तान में सेब चोरी के इस अजीबोगरीब मामले में एफआईआर को लेकर खुद पाकिस्तानी तंज कस रहे हैं. एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने तंज कसते हुए इसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा चोरी का मामला करार दे दिया है. सोशल मीडिया पर लोग सेब और हैंडवॉश को भी वीआईपी सिक्योरिटी में रखने की मांग कर रहे हैं. कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी है कि अब अदालतों में भी फल भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं.

