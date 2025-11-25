सही समय पर करारा जवाब देंगे… पाकिस्तान सेना के हमले के बाद मुनीर को तालिबान की धमकी

पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है और अब तालिबान ने धमकी दी है कि वह सही समय आने पर पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब देगा. रात भर के पाकिस्तानी हवाई हमलों में 9 बच्चों और एक महिला के मारे जाने के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने "सही समय पर उचित जवाब" देने की कसम खाई है.

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान में कहा, "अफगानिस्तान के पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी सेना द्वारा कल रात किए गए हवाई हमले अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानदंडों और सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है. पाकिस्तानी सेनाओं की इन शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होता; वे केवल यह साबित करते हैं कि गलत खुफिया जानकारी से चलाए जाने वाले ऑपरेशन तनाव बढ़ाते हैं और पाकिस्तान के सैन्य शासन की चल रही विफलताओं को उजागर करते हैं. इस्लामिक अमीरात इस उल्लंघन और अपराध की कड़ी निंदा करता है और दोहराता है कि अपने हवाई क्षेत्र, क्षेत्र और लोगों की रक्षा करना उसका वैध अधिकार है, और वह सही समय पर उचित जवाब देगा."

पाकिस्तान ने क्या किया है?

दरअसल अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के एक रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना के हमले में नौ बच्चों समेत दस लोग मारे गए. अफगान सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी. तालिबान अधिकारियों के अनुसार, यह हमला आधी रात के कुछ समय बाद हुआ और इसमें एक स्थानीय निवासी के घर को निशाना बनाया गया, जिससे सीमा पर दुश्मनी बढ़ने की चिंता फिर से बढ़ गई है.

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि यह हमला मंगलवार को सुबह करीब 12:00 बजे खोस्त के गुरबुज जिले के मुगलगई इलाके में हुआ. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने एक लोकल नागरिक, वालियत खान, काजी मीर के बेटे के घर पर बमबारी की. इस हमले में 9 बच्चे (पांच लड़के और चार लड़कियां) और एक महिला की मौत हो गई और उनका घर तबाह हो गया. मुजाहिद ने यह भी बताया कि उसी रात कुनार और पक्तिका प्रांतों में अलग-अलग हवाई हमले हुए, जिनमें चार आम नागरिक घायल हो गए।

खोस्त में हुआ ताजा हमला लोगों में डर पैदा कर रहा है कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच सीमा पर फिर से हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है. अक्टूबर में दोनों देशों के बीच भारी झड़पों के बाद कुछ समय के लिए लड़ाई रुकी हुई थी, लेकिन अब फिर तनाव बढ़ गया है.

इससे पहले, 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में एयरस्ट्राइक की. इसके बाद अफगान तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई की. तालिबान सेनाओं ने 11 और 12 अक्टूबर की रात के बीच अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर कई पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया, जिससे भारी गोलीबारी हुई.

हमलों के बाद, तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनका ऑपरेशन खत्म हो गया है, हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने किसी भी सीजफायर की घोषणा को खारिज कर दिया और अपनी मिलिट्री कार्रवाई जारी रखी. उस समय तालिबान के एक प्रवक्ता ने कन्फर्म किया था कि लड़ाई 12 अक्टूबर की सुबह तक जारी रही. दोनों देशों ने कहा कि उन्होंने एक-दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया है और कई बॉर्डर पोस्ट को तबाह कर दिया है या उन पर कब्जा कर लिया है.

