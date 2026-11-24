पहले से महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में अब इलाज भी महंगा हो गया है. प्रतिस्पर्धा आयोग (CCP) की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण हटाने के बाद कई दवाइयों के दाम 99 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं. कुछ दवाएं तो ऐसी हैं जिनकी कीमत दोगुने से भी ज्यादा हो गई है, जिससे आम मरीजों की टेंशन बढ़ गई है. यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब देश की बड़ी आबादी पहले से आर्थिक दबाव और महंगाई का सामना कर रही है.

सरकार की नीति के बाद बढ़े दाम, आंखों की दवाओं में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने फरवरी 2024 में गैर-आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने का फैसला लिया था. इसके बाद दवा कंपनियों को बाजार की परिस्थितियों के आधार पर कीमत तय करने की अनुमति मिल गई. प्रतिस्पर्धा आयोग पाकिस्तान (CCP) की रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले के बाद कई श्रेणियों की दवाओं की कीमतों में तेज वृद्धि देखने को मिली.

स्टडी में पाया गया कि आंखों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों में सबसे ज्यादा 99.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इसके बाद त्वचा संबंधी दवाओं में 77.9 प्रतिशत और मिनरल एवं मल्टीविटामिन उत्पादों में 64.8 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई.

इसके अलावा शुगर और एंडोक्राइनोलॉजी से जुड़ी दवाओं की कीमतें 23.6 प्रतिशत बढ़ीं, जबकि न्यूरोलॉजी और मानसिक रोगों के उपचार की दवाओं में 24.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. प्रजनन क्षमता से जुड़ी दवाओं में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.

822 दवाओं का किया गया अध्ययन; 257 दवाओं की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी

'डीरग्युलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फार्मास्यूटिकल प्राइसेज इन पाकिस्तान: एन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम 2023-26' शीर्षक वाली रिपोर्ट में 822 गैर-आवश्यक दवाओं का विश्लेषण किया गया. रिपोर्ट के अनुसार:

85.6 प्रतिशत दवाओं की कीमतें बढ़ीं.

करीब 14 प्रतिशत दवाओं के दाम स्थिर रहे.

केवल 0.2 प्रतिशत दवाओं की कीमतों में कमी आई.

कई दवाओं के दाम 100% से ज्यादा बढ़े

रिपोर्ट में बताया गया कि 257 दवाओं की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी हुई. वहीं 63 दवाएं ऐसी रहीं जिनके दाम 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ गए. वर्ष 2023 से 2026 के बीच कुल औसत मूल्य वृद्धि 33.9 प्रतिशत दर्ज की गई.

आयात पर निर्भर है पाकिस्तान का फार्मा उद्योग, आयोग ने दिए ये सुझाव

रिपोर्ट में कहा गया है कि दवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान की बड़ी आबादी पहले से महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत से जूझ रही है. प्रतिस्पर्धा आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि दामों को नियंत्रण मुक्त रखने की नीति जारी रखी जाए, लेकिन बाजार की निगरानी मजबूत की जाए. आयोग ने असामान्य मूल्य वृद्धि की लक्षित जांच करने और दवा कीमतों में संशोधन का सार्वजनिक डेटाबेस बनाने का भी सुझाव दिया है ताकि उपभोक्ता मूल्य परिवर्तनों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें. रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में लगभग 690 घरेलू और बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां सक्रिय हैं. देश में लगभग 85 प्रतिशत तैयार दवाएं स्थानीय स्तर पर बनती हैं, लेकिन इनके निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले लगभग 95 प्रतिशत कच्चे माल का आयात किया जाता है.

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