शंघाई सहयोग संगठन (SCO) द्वारा पाकिस्तान के ऐतिहासिक शहर लाहौर को 2026-27 के लिए पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं. दिल्ली में आयोजित एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम (Civilisational Dialogue Forum) में शामिल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारी फरहत आयशा ने कहा कि अगले वर्ष लाहौर में कई सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने दुनिया भर के लोगों को लाहौर आने और वहां की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का अनुभव लेने का निमंत्रण भी दिया.

पहली बार भारत आईं फरहत आयशा, दिल्ली में देखा पुराना किला

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में एससीओ की उप राष्ट्रीय समन्वयक फरहत आयशा ने यह जानकारी भारत की मेजबानी में आयोजित एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम के समापन अवसर पर दी. तीन दिवसीय सम्मेलन दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में आयोजित किया गया था. आयशा पाकिस्तान के फेडरल मंत्री मुसादिक मलिक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं. उनके साथ मंत्री की पत्नी भी भारत आई थीं.

फरहत आयशा ने बताया कि यह उनका भारत का पहला दौरा था. उन्होंने सम्मेलन को बेहद व्यस्त बताते हुए कहा कि उन्हें पुराना किला भी विस्तार से देखने का समय नहीं मिला.

उन्होंने कहा कि वह दिल्ली को और करीब से देखना और समझना चाहती थीं. आयशा ने यह भी कहा कि दिल्ली पहुंचने पर उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह किसी विदेशी देश में हैं. उन्होंने दिल्ली और लाहौर के बीच सांस्कृतिक समानताओं का भी जिक्र किया.

अगले साल लाहौर में होंगे विशेष कार्यक्रम, भारत को न्योता

आयशा ने बताया कि 1 सितंबर को SCO ने लाहौर को 2026-27 के लिए पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था. उन्होंने कहा ‘अगले साल लाहौर में कई कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करने की योजना है. इन आयोजनों के जरिए लाहौर को पर्यटन स्थल के रूप में भी बढ़ावा मिलेगा. हम लोगों को लाहौर आने और यहां के इतिहास एवं विरासत का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करते हैं.'

लाहौर को पाकिस्तान का सांस्कृतिक हृदय माना जाता है. यह शहर अपने ऐतिहासिक स्मारकों, उद्यानों, संग्रहालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है.

यहां लाहौर किला, बादशाही मस्जिद, शालीमार गार्डन, लाहौर संग्रहालय और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं. पुराने शहर की हवेलियां और गलियां आज भी अविभाजित भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करती हैं.

SCO बैठकों की भी करेगा मेजबानी, 2022 से हर साल बदल रही है सांस्कृतिक राजधानी

आयशा ने बताया कि पाकिस्तान अगले वर्ष SCO से जुड़ी कई बैठकों की मेजबानी भी करेगा. इनमें सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक भी शामिल होगी. उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों की तारीख तय होने के बाद संबंधित देशों को औपचारिक निमंत्रण भेजे जाएंगे.

समाचार पत्र 'डॉन' के अनुसार SCO के सदस्य देशों के बीच 2022 से यह सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा हर साल बदलता रहा है. इससे पहले भारत के वाराणसी (2022-23), कजाखस्तान के अलमाटी (2023-24), चीन के चिंगदाओ (2024-25) और किर्गिस्तान के चोलपोन-अता (2025-26) को यह सम्मान मिल चुका है.



SCO की स्थापना वर्ष 2001 में रूस, चीन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी. भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने थे, जबकि ईरान 2023 में संगठन में शामिल हुआ.

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