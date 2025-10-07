पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला, ब्लास्ट में कई घायल, इस विद्रोही समूह ने ली जिम्मेदारी

बलूचिस्तान में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ है. जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में किए गए ब्लास्ट से ट्रेन की कई बोगी पटरी से उतर गई. यह हमला सिंध के सुल्तानकोट के पास किया गया है. हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है. पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस के खैबर-पख्तूनख्वा के पेशावर से बलूचिस्तान के क्वेटा जा रही थी. हमले के बाद बलूच विद्रोही समूह बलूच रिपब्लिक गार्ड्स ने जिम्मेदारी ली है.

इस समूह के प्रवक्ता ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है, "हम शिकारपुर-बीआरजी में जाफर एक्सप्रेस पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हैं. आज, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (BRG) के स्वतंत्रता सेनानियों ने शिकारपुर और जैकोबाबाद के बीच स्थित सुल्तान कोट में रिमोट-कंट्रोल IED विस्फोट के साथ जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया. ट्रेन पर उस समय हमला किया गया जब कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना के जवान उसमें यात्रा कर रहे थे. विस्फोट के कारण कई सैनिक मारे गए और घायल हो गए, और ट्रेन के छह डिब्बे पटरी से उतर गए. BRG इस हमले की जिम्मेदारी लेता है और घोषणा करता है कि बलूचिस्तान की आजादी तक ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे."

जाफर एक्सप्रेस को लगातार बनाया जा रहा निशाना

जाफर एक्सप्रेस को इस साल मार्च से कई बार निशाना बनाया जा चुका है. इसपर पिछला हमला 24 सितंबर को ही मस्तुंग के स्पिजेंड इलाके में किया गया था जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 10 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

इस साल की शुरुआत में, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस यात्री ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की मजीद ब्रिगेड ने अगवा कर लिया था और 400 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था. 11 मार्च को बलूचिस्तान के बोलन दर्रे के ढाबर इलाके में पटरी उड़ा दिए जाने के बाद ट्रेन को रोकना पड़ा था. सुरक्षा बलों और रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि बोलन दर्रे की सुरंग संख्या 8 के पास ट्रेन पर हमला हुआ था. 24 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस गतिरोध के बाद बीएलए ने दावा किया कि उसने अपहृत सुरक्षाकर्मियों में से करीब 20 को उनके पहचान पत्रों की जांच के बाद मार गिराया था.