पाकिस्तान कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है... यूएन में पाक को भारत की दो टूक, IMF के कर्ज पर भी घेरा

संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर भारत ने वैश्विक शांति, बहुपक्षीय सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख पर पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा और पाकिस्‍तान को एक बार फिर आतंक पर खरीखोटी सुनाई. यूएन में भारत के राजदूत पर्वतनेनी हरीश (PR) ने अपनी स्‍पीच में बताया कि कैसे शीत युद्ध के बाद संघर्षों का स्वरूप बदला और गैर-राज्य आतंकी संगठनों की भूमिका बढ़ी.

भारत ने हालिया पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत का जिक्र करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्‍मीर स्थित आतंकी अड्डों पर सटीक कार्रवाई की जानकारी दी. पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए भारत ने कहा, 'पाकिस्‍तान कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है.'

भारत ने खुद को लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र बताया, साथ ही आतंकवाद के प्रति 'जीरो टोलरेंस' की नीति को दोहराया.

#IndiaAtUN



PR @AmbHarishP delivered 🇮🇳's statement at the @UN Security Council High Level Open Debate on Promoting International Peace and Security through Multilateralism and Peaceful Settlement of Disputes. @MEAIndia @IndianDiplomacy pic.twitter.com/A3jp6ojkJy