8 साल से पर्दे से गायब दया बेन अब दिखती हैं ऐसी, नए वीडियो में पहचानना मुश्किल

टीवी की फेमस एक्ट्रेस दिशा वकानी एक बार फिर खबरों में हैं. इस बार वजह है उनकी कुछ नई और प्यारी सी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में दिशा ट्रेडिशनल लुक में साड़ी पहने नजर आ रही हैं. खास बात ये है कि दिशा वकानी इन नई तस्वीरों में बेहद पारंपरिक नजर आ रही हैं. हालांकि उनका लुक फैन्स को थोड़ा बहुत हैरान कर सकता है. राखी के मौके पर दिशा वकानी का असित मोदी के साथ राखी सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर आया. वीडियो फैन्स को पसंद तो आ रहा है लेकिन आठ साल में उनका लुक इतना बदल चुका है कि उन्हें एक बार में पहचान पाना मुश्किल हो रहा है.



फैंस बोले- दया नहीं तो शो अधूरा है

इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल असित कुमार मोदी नाम के हैंडल से दिशा वकानी का वीडियो शेयर किया गया है. इसमें दिशा वकानी गोल्डन और पिंक कलर की साड़ी में दिख रही हैं. सामने उनके भाई बैठे हुए हैं. जैसे ही दिशा की तस्वीरें सामने आईं लोग कॉमेंट्स में अपने दिल की बातें खुलकर लिखने लगे. किसी ने लिखा, “तारक मेहता अब वैसा नहीं रहा, दया बेन थीं तो अलग ही जान थी शो में.” एक और फैन ने लिखा, “दिशा अब भी उतनी ही क्यूट लगती हैं, वो चाहें तो फिर से दया का किरदार बखूबी निभा सकती हैं.” एक और यूजर ने लिखा कि गोकुलधाम सोसाइटी में दया की एनर्जी और मस्ती किसी और में नहीं दिखी. हालांकि कुछ फैन्स ऐसे भी हैं जो बहुत आसानी से दिशा वकानी को पहचान नहीं सके.



2017 में लिया था ब्रेक, अब तक नहीं हुई वापसी

दिशा ने 2015 में मयूर पांड्या से शादी की थी और 2017 में जब वो मां बनीं तब उन्होंने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से मैटरनिटी ब्रेक लिया था. इसके बाद से ही वो शो में वापस नहीं आईं. बीच-बीच में खबरें आती रहीं कि शायद वो वापसी करेंगी, लेकिन कुछ फाइनल नहीं हुआ.

अब जब उनकी नई तस्वीरें सामने आई हैं. फैंस की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं. हर कोई यही कह रहा है कि दिशा को एक बार फिर दया बनकर वापसी करनी चाहिए. वो अब भी उतनी ही खूबसूरत और ग्रेसफुल लगती हैं जितनी पहले थीं.