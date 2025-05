एटम बम वाले पाकिस्तान का हिना ख्वाजा ने बताया सच, जे 35 चाहिए पर पीने को पानी नहीं, खाने को आटा नहीं

बड़ी-बड़ी डींगें हांकना सिर्फ पाकिस्तानी सेना, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसके नेताओं के बस की ही है. शेख चिल्ली तो यूं ही बदनाम हो गए. पाकिस्तान की सेना चीन से जे 35 लेने के लिए हाथ-पांव मार रही है. अभी पहलगाम के बाद भारत ने सबक सिखाया तो लगे डींगें हांकने कि उन्होंने तो भारत को ही नुकसान पहुंचा दिया. दुनिया के और मुल्कों की तो छोड़िए खुद पाकिस्तानी ही इसे मानने को तैयार नहीं हुए. अंतत: अपनी खीज मिटाने और जीत का सेहरा पहनने के लिए शहबाज शरीफ ने अपने सेना अध्यक्ष असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया. भारत ने अपने नेताओं को विदेशी दौरे पर भेजा तो कूदे-कूदे शहबाज भी तुर्किये और ईरान पहुंच गए. अपने जीत के दावों के साथ-साथ भारत के साथ बात करने के लिए गिड़गिड़ाते भी रहे, लेकिन कोई भी उन्हें आश्वासन तक न दे सका.

पाकिस्तान हर समय भारत की बराबरी को तैयार रहता है. वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि उससे न हो पाएगा. पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय पाकिस्तान पर कुल 256 बिलियन डॉलर यानी करीब 21.6 लाख करोड़ रुपये का सार्वजनिक कर्ज है. ये पाकिस्तान की कुल GDP का 67% है. पाकिस्तान में महंगाई काफी बढ़ गई है. हाल के आंकड़ों के अनुसार, यह दर 38% तक पहुंच गई है. यह दर विभिन्न कारणों से बढ़ रही है. खासकर आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के दबाव के बावजूद रक्षा बजट में वृद्धि के कारण पाकिस्तान की जनता महंगाई से मर रही है. मतलब कर्ज में होने के बावजूद पाकिस्तान की सेना को हथियार चाहिए. वो भी सबसे एडवांस. वो भी भारत के लिए. भले ही जनता भूख से मर जाए. मगर इन जनरलों को इससे क्या?

पाकिस्तान में महंगाई दर के तीन साल के आंकड़े:

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए आईएमएफ ने एक $7 बिलियन के बेलआउट पैकेज की पेशकश की है, जिसके तहत देश को अनावश्यक खर्चों में कटौती करने और राजस्व बढ़ाने के लिए कहा गया है. हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने रक्षा बजट में 18% की वृद्धि की है, जो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये है, जिसे आर्थिक संकट के बीच एक विवादास्पद निर्णय माना जा रहा है. पाकिस्तान में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इस प्रकार हैं:

पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है. इसके साइड इफेक्ट अब पाकिस्तान में नजर आने लगे हैं. पाकिस्तान की एयरपोर्ट्स तक पर पानी नहीं है. ये बात पाकिस्तान की फिल्म अभिनेत्री हिना ख्वाजा ने सोशल मीडिया पर बताया है. उन्होंने इशारों-इशारों में पाकिस्तान के हुक्मरानों को डींगें हांकने की बजाए जरूरत के काम पर ध्यान देने की अपील की है. मगर पाकिस्तान के हुक्मरान अगर उनके जैसे लोगों की बात सुन ही लेते तो फिर ऐसी नौबत ही क्यों आती.

Famous Pakistani actress Hina Khawaja Bayat took a dig at the Pakistani govt and said, "There is no water in the washrooms of Karachi airport, people do not have water for wuzu and namaz, neither is there water for children, Youm-e-Takbeer ke din…