पाकिस्तान की पुलिस लाठी भांजती रह गई और हॉस्पिटल से बॉडी उठा ले गए बलूची प्रदर्शनकारी

पाकिस्तान हिंसा की आग में झूलस रहा है और सबसे अधिक असर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में देखने को मिल रहा है. हाल ही में बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाइजैक की घटना के बाद पाकिस्तान की सेना वहां से कई कथित विद्रोहियों की बॉडी लेकर क्वेटा के एक हॉस्पिटल में आई थी. उनके बलूची रिश्तेदार मांग कर रहे थे कि उन्हें सिविल हॉस्पिटल में लाए गए शवों की पहचान करने की अनुमति दी जाए. खबर है कि विरोध-प्रदर्शन के बीच पुलिस उन्हें रोकती रह गई और रिश्तेदार हॉस्पिटल के मुर्दाघर से कई लाशें ले जाने में कामयाब रहे.

पाकिस्तान के अखबार डॉन ने रिपोर्ट छापी है कि यह स्पष्ट नहीं है कि रिश्तेदारों ने शवों की पहचान अपने लापता प्रियजनों के रूप में की है या नहीं. लेकिन हॉस्पिटल के अधिकारियों ने अखबार को बताया कि बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) से जुड़े प्रदर्शनकारी जबरन मुर्दाघर में घुस गए और कम से कम पांच शव ले गए.

🚨 #Quetta: Families retrieve 5 bodies from Civil Hospital after identification-police violence leaves several women injured.



Protests continue as 13 bodies mysteriously buried without consent. 23 bodies kept hidden for 3 days.#Balochistan #BalochFightForHumanRights… pic.twitter.com/1h6CWkkHyQ