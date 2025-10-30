तालिबान से वार्ता फेल होते ही PAK को झटका, ब्लास्ट में मारे गए कैप्टन समेत 6 सैनिक, सेना ने बताया शहीद

पाकिस्तानी सेना ने उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर बुधवार को किए गए आईईडी ब्लास्ट में मारे गए एक कैप्टन समेत 6 सैनिकों को शहीद बताया है और उनकी तस्वीरें जारी की हैं. पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने ये तस्वीरें जारी की हैं.

सैनिकों के काफिले पर ये हमला अफगानिस्तान सीमा से लगे अशांत कुर्रम कबायली जिले के सुल्तानी इलाके में बुधवार को हुआ था. काफिले जब इलाके से गुजर रहा था, उसी दौरान गोलीबारी शुरू हो गई. मुठभेड़ के दौरान डोगर के पास आईईडी विस्फोट हुआ. गोलीबारी के बीच सेना के ट्रकों में आग लगा दी गई. इसमें पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन, एक हवलदार और 4 सैनिक मारे गए.

आईएसपीआर ने इन सैनिकों को शहीद बताते हुए इनकी तस्वीरें जारी की हैं. इनमें मेडिकल ऑफिसर कैप्टन नोमान सलीम (उम्र 24 वर्ष), हवलदार अमजद अली (उम्र 39 वर्ष), नायक वकास अहमद (उम्र 36 वर्ष) के अलावा सिपाही एजाज अली (उम्र 23 वर्ष), मुहम्मद वलीद (उम्र 23 वर्ष) और मुहम्मद शहबाज (32 वर्ष) शामिल हैं.

Pakistan Army's ISPR has released pictures of 6 Pakistani soldiers including a Captain killed yesterday in TTP attack at Kurram of KPK.



6 Pakistani soldiers were brutally killed and 14 others sustained serious injuries in Central Kurram of KPK yesterday. The explosion was… pic.twitter.com/8c0cL4yB8t — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 30, 2025

इस हमले में पाकिस्तानी सैनिकों की जवाबी गोलीबारी में 7 आतंकवादी भी मारे गए थे. बाद में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान में दो अलग-अलग ऑपरेशन चलाकर 18 आतंकवादियों को मार गिराया. आईएसपीआर के मुताबिक, बुधवार रात क्वेटा जिले के चिल्टन और केच जिले के बुलेदा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया. भीषण मुठभेड़ में चिल्टन में 14 और केच में 4 आतंकवादी मारे गए.

बता दें कि पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है. ये हमले अधिकतर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रहे हैं. इनके निशाने पर पुलिस, प्रशासन और सैन्य सुरक्षा बल हैं. हमलों में यह तेजी प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सरकार के साथ 2022 में किए गए संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के बाद आई है.

आईएसपीआर के मुताबिक, रविवार को भी सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान से आतंकी घुसपैठ के दो बड़े प्रयास नाकाम किए थे, जिसमें चार आत्मघाती हमलावरों समेत 25 आतंकी मारे गए थे. उत्तरी वजीरिस्तान और कुर्रम जिलों में अलग-अलग अभियानों में हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा जब्त किया गया था.

पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तुकिये की मध्यस्थता में चार दिवसीय वार्ता हुई थी, लेकिन यह नाकाम हो गई. पाकिस्तान के अधिकारियों ने काबुल पर चरमपंथियों को काबू करने की अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने का आरोप लगाया है. पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने शांति वार्ता बेनतीजा रहने की पुष्टि की है.