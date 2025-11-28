विज्ञापन
लंदन की गोरी और दोगुनी उम्र का पाकिस्तानी 'प्लेबॉय'... कहानी इमरान खान के लव-लाइफ की

पाकिस्तानी प्लेबॉय के नाम से चर्चित इमरान खान के इश्क में जेमिमा गोल्डस्मिथ इस कदर जुनूनी थीं कि न तो उन्हें उम्र की दूरियां रोक पाईं और न ही अलग देश, अलग समाज और बिल्कुल जुदा रीति-रिवाजों की बेड़ियां.

Read Time: 5 mins
  • जेल में कैद इमरान खान की सलामती को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, उनके जिंदा होने के सबूत मांगे जा रहे हैं
  • इमरान खान से शादी के लिए जेमिमा गोल्डस्मिथ ने इस्लाम धर्म अपनाया था और लंदन छोड़ लाहौल आ गई थीं
  • इमरान ने बाद में रेहम खान से शादी की, जो 10 महीने ही चली. उसके बाद बुशरा बीबी से उनका निकाह हुआ
साल था 1995. जगह- लंदन. सुनहली शाम में दोस्तों की एक पार्टी हो रही थी. उस पार्टी में 20 साल की एक बेहद खूबसूरत, सुनहरे बालों वाली लड़की और 42 साल का एक हैंडसम आदमी भी शामिल था. दोनों की आंखें लड़ीं और दोनों प्यार की पगडंडियों पर आगे बढ़ चले. इतना आगे कि इस पहली मुलाकात के कुछ ही महीने बाद शादी कर ली. ये लड़की थी जेमिमा गोल्डस्मिथ. लंदन के एक रईस बिजनेसमैन सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी. और वो आदमी हैंडसम आदमी था इमरान खान. पाकिस्तान क्रिकेट का चमकता सितारा. वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का कप्तान. 

लंदन की गोरी और पाकिस्तानी प्लेबॉय

इमरान और जेमिमा की जोड़ी देखते ही देखते सुर्खियों में छा गई. पाकिस्तानी प्लेबॉय के नाम से चर्चित इमरान के इश्क में जेमिमा इस कदर जुनूनी थीं कि न तो उन्हें उम्र की दूरियां रोक पाईं और न ही अलग देश, अलग समाज और बिल्कुल जुदा रीति-रिवाजों की बेड़ियां. लंदन के रईस परिवार में, बेहद सभ्य माने जाने वाले समाज में पली-बढ़ी जेमिमा इमरान खान के प्यार में इतनी गहराई से उतर गईं कि सबकुछ छोड़कर पाकिस्तान जैसे गरीब, बदहाल और घोर अभावों से जूझते मुल्क में आगे की जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया.

जेमिमा का इस्लाम और लंदन-टु-लाहौर

कुछ ही महीनों के बाद जेमिमा गोल्डस्मिथ ने इस्लाम धर्म अपना लिया. 16 मई 1995 के दिन पेरिस में जेमिमा और इमरान ने इस्लामी रीति-रिवाज से निकाह कर लिया. इसके अगले महीने 21 जून को लंदन के रिचमंड रजिस्टर ऑफिस में दोनों ने अपनी शादी रजिस्टर कराई. इसके बाद जेमिमा इमरान खान के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने लाहौर आ गईं. 

जेमिमा से शादी और राजनीति की पारी

इमरान खान और जेमिमा की शादी करीब 9 साल चली. इस दौरान दोनों के 2 बेटे- सुलेमान और कासिम हुए. जेमिमा से शादी के अगले ही साल इमरान खान क्रिकेट से राजनीति की पिच पर उतर आए और 1996 में अपनी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की नींव रख दी. शुरुआती वर्षों में राजनीति में इमरान ज्यादा कुछ पहचान नहीं बना पाए, लेकिन अपनी पार्टी बनाने के 22 साल बाद उनकी किस्मत ने नया मोड़ लिया और वह पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम यानी प्रधानमंत्री बन गए. 

दोनों बेटों को लेकर लंदन चली गई थीं जेमिमा

हालांकि इमरान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बीच लाहौर की रावी नदी में काफी पानी बह चुका था. इमरान और जेमिमा का तलाक हो चुका था. जेमिमा अपने दोनों बेटों को लेकर लंदन में सेटल हो चुकी थीं. तलाक के बाद भी जेमिमा शायद अपने प्यार को पूरी तरह भुला नहीं पाईं और समय-समय पर इमरान के सपोर्ट में उनके बयान मीडिया में आते रहे. 

बेटे कासिम ने इमरान की फिक्र में लिखी पोस्ट

अब जब अगस्त 2023 से रावलपिंडी में सलाखों के पीछे जिंदगी काट रहे इमरान खान की जेल में मौत की चर्चाएं सोशल मीडिया पर खलबली मचा रही हैं, उनकी बहनें खुलेआम पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अदियाला जेल प्रशासन पर आरोप-दर-आरोप मढ़ रही हैं, जेल के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं... तो जेमिमा गोल्डस्मिथ के बेटे कासिम खान भी चुप नहीं रह पाए और अपने पिता इमरान खान की फिक्रमंदी में सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर सलामती की सूचना देने की मांग कर दी है. 

हां, पाकिस्तान महान था जब आप PM नहीं ...

इमरान पर रेहम खान के गंभीर आरोप

जेमिमा और इमरान खान की राहें 2004 में जुदा हो गईं. इसके 11 साल तक इमरान ने शादी नहीं की. 2015 की जनवरी में उन्होंने ब्रिटिश-पाकिस्तान जर्नलिस्ट रेहम खान से निकाह किया. लेकिन ये शादी महज 10 महीने ही चली. दोनों के बीच तलाक हो गया. तलाक के बाद रेहम ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. उन्होंने आत्मकथा भी लिखी, जिसमें इमरान के कई शादीशुदा महिलाओं से संबंध,  5 नाजायज बच्चे, ड्रग्स लेने और सेक्स से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए. 

बिना चेहरा देखे किया था बुशरा से निकाह

रेहम खान से तलाक के बाद इमरान खान की तीसरी शादी बुशरा मनेका से हुई. 18 फरवरी 2018 में शादी के वक्त बुशरा 40 साल की और इमरान खान 65 साल के थे. बुशरा 28 साल से शादीशुदा थीं और इससे उनके 5 बच्चे हुए. आध्यात्मिक गुरु बुशरा से शादी को लेकर इमरान ने एक बार बताया था कि उन्होंने निकाह से पहले बुशरा का चेहरा तक नहीं देखा था, क्योंकि वह गैर मर्दों के सामने पूरी तरह पर्दे में रहती थीं. उन्होंने बुशरा का सिर्फ एक पुराना फोटो देखा था. 

शादी के कुछ महीने बाद ही बने वजीर-ए-आजम

बुशरा से शादी के कुछ ही महीने बाद इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए और अप्रैल 2022 तक पीएम की कुर्सी पर रहे. लेकिन वक्त का पहिया घूमा और इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव पेश करके गद्दी से हटा दिया गया. पाकिस्तान के इतिहास में वह अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने. कुर्सी से हटने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती गईं. 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने उन्हें जबरन गिरफ्तार किया और लगभग घसीटते हुए ले गए. इमरान खान के खिलाफ करीब 150 मुकदमे दर्ज हुए. फिलहाल इमरान अल कादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल जेल की सजा काट रहे हैं. उनकी बीवी बुशरा भी 7 साल जेल की सजा काट रही हैं. अब इमरान खान को लेकर अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

