मेरा पापा जिंदा है बता दो.. कौन हैं इमरान के बेटे कासिम जो पिता के लिए कर रहे सलामती की दुआ

Where is Imran Khan: इमरान खान की स्थिति को लेकर तमाम अफवाहें फैल रही हैं. ऐसे में उनके बेटे कासिम खान ने कहा कि पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है. उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ और उनके जेल प्रशासन को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने की चुनौती दी है.

  • पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत को लेकर अफवाहें और अटकलें तेजी से फैल रही हैं
  • इमरान खान के बेटे कासिम खान ने उनके जीवित होने का सबूत मांगा और पिता की रिहाई की गुहार लगाई है
  • कासिम खान ने इंग्लैंड के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय से एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है
इमरान खान कहां हैं और कैसे हैं... इस सवाल ने आजकल पाकिस्तान में सरगर्मी बढ़ा रखी है. जेल में बंद पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की मौत के बारे में अफवाहें और अटकलें कई दिनों से इंटरनेट पर चल रही हैं. एक सूत्र-आधारित अफगान मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरान खान को अदियाला जेल के अंदर मार दिया गया है. ऐसे में इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अब अपने पिता के जीवित होने का सबूत और उनकी रिहाई की मांग की है. X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कासिम खान ने कहा कि उनके पिता को जेल हुए 845 दिन हो गए हैं. और, पिछले डेढ़ महीने से उसे अपने परिवार से संपर्क किए बिना डेथ सेल में रखा गया है. उन्होंने यहां तक कहा है कि उनके पिता इमरान खान के जीवित होने का कोई सबूत नहीं है.

चलिए आपको हम यहां कासिम खान के बारे में बताते हैं.

कासिम खान की कहानी

इमरान खान अपने क्रिकेटिंग करियर में जितनी सुर्खियां पिच पर बंटोरते थे, उतनी ही स्टेडियम के बाहर भी. बेहतरीन फिटनेस, करिश्माई व्यक्तित्व और आकर्षक लुक ने उन्हें पाकिस्तान और इंग्लैंड, दोनों जगह लोकप्रिय बना दिया था. लंदन के मशहूर नाइट क्लबों में उनकी मौजूदगी और ब्रिटिश टैब्लॉइड्स की कवरेज के चलते उनकी ‘प्लेबॉय' इमेज खूब चर्चा में रही. आगे इमरान ने जेमिमा गोल्डस्मिथ से 1995 में पहली शादी की थी. तब इमरान 42 साल के और जेमिमा 21 साल की थीं. जेमिमा ब्रिटिश अरबपति सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी थीं और उन्होंने इमरान से शादी से पहले मुस्लिम धर्म अपनाया था. 2004 में दोनों का तलाक भी हो गया. जेमिमा से इमरान खान के 2 बेटे हैं- पहले सुलेमान इशा खान और दूसरे कासिम खान हैं. सुलेमान का जन्म 1996 में हुआ. वहीं कासिम की पैदाइश 10 अप्रैल 1999 की है. 

भले ही कासिम एक बहुत प्रसिद्ध परिवार से हैं लेकिन उन्होंने अबतक एक शांत और निजी जीवन रखा है. वह मीडिया की सुर्खियों से दूर रहे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया. वह इंग्लैंड में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में MAकी पढ़ाई की. 26 साल के कासिम मिफू ऐप के फाउंडर भी हैं. उन्होंने 2023 में मिफू ऐप को लॉन्च किया था जो एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है. 

लेकिन अब हाल ही में, चीजें बदल गई हैं, और कासिम अब लोगों की नजरों में अधिक दिखाई देने लगे हैं, खासकर अपने पिता की चल रही कानूनी परेशानियों के कारण. अपने बड़े भाई, सुलेमान की तरह, कासिम को अब ऐसे बेटे के रूप में देखा जा रहा है जो अपने पिता के लिए आवाज उठा रहा है.

