पाकिस्तान जितना जिम्मेदार… पहलगाम के कसूरवारों को खोज निकालने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति की 'नसीहत'

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार, 1 मई को पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत पर प्रतिक्रिया देते करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान को इस तरह से जवाब देगा जिससे "व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष" से बचा जा सके. उन्होंने पाकिस्तान से पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों की "खोज" करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने को भी कहा है.

जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा, "हमारी आशा है कि भारत इस आतंकवादी हमले का जवाब इस तरह से दे जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष न हो. और हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान, जिस हद तक वो जिम्मेदार है, भारत के साथ सहयोग करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कभी-कभी उनके क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों का पता लगाया जाए और उनसे निपटा जाए."

जिस समय कश्मीर में यह घातक हमला हुआ था तब जेडी वेंस अपने परिवार के साथ भारत दौरे पर थे. उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था और आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, दुखद मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक्स पर बताया कि जेडी वेंस की तरह से यह भी व्यक्त किया गया कि अमेरिका भारत के लोगों के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में सभी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है.

Vice President @VP @JDVance called Prime Minister @narendramodi and strongly condemned the dastardly terror attack in Jammu and Kashmir. He conveyed his deepest condolences on the loss of lives and reiterated that the United States stands with the people of India in this…