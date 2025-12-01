विज्ञापन
'Rage Bait' ऑक्सफोर्ड के साल 2025 का शब्द, जानें क्या है इसका मतलब

  • ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2025 के लिए वर्ष का शब्द 'रेज बेट' चुना है.
  • यह शब्द तीन दिन के सार्वजनिक मतदान के बाद चुना गया, जिसमें विश्वभर के 30 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया
  • 'रेज बेट' शब्द का प्रयोग सोशल मीडिया पर ट्रैफिक बढ़ाने और भावनात्मक प्रतिक्रिया वाली सामग्री के लिए होता है
नई दिल्ली:

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (ओयूपी) ने 'रेज बेट' को 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया है. इस शब्द को 'ऐसी ऑनलाइन सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जानबूझकर निराशापूर्ण, उत्तेजक या आक्रामक होकर क्रोध या आक्रोश पैदा करने के लिए तैयार की जाती है, जिसे आमतौर पर किसी विशेष वेब पेज या सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रैफिक या जुड़ाव बढ़ाने के लिए पोस्ट किया जाता है.'

अधिकारियों के अनुसार, इस शब्द को तीन दिन तक एक सार्वजनिक मतदान के बाद चुना गया, जिसमें दुनिया भर के 30,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय दी. वर्ष 2025 के लिए शीर्ष तीन दावेदार थे ‘रेज बेट', ‘ऑरा फ़ार्मिंग' और ‘बायोहैक'.

शब्द का चयन वोट, सार्वजनिक टिप्पणियों की भावना और यूनिवर्सिटी प्रेस के शाब्दिक डेटा के विश्लेषण के संयोजन से किया गया.

वर्ष 2025 के समाचार चक्र में सामाजिक अशांति, ऑनलाइन सामग्री के विनियमन के बारे में बहस और डिजिटल कल्याण पर चिंताओं का बोलबाला है. इस साल ‘रेज बेट' का इस्तेमाल इस बात का संकेत देता है कि हम ऑनलाइन ध्यान खींचने के बारे में कैसे बात करते हैं.

‘‘रेज बेट'', "रेज" (क्रोध का हिंसक विस्फोट) और "बेट" (भोजन का एक आकर्षक टुकड़ा) शब्दों का मिश्रण है. दोनों ही अंग्रेजी के प्रचलित शब्द हैं, जिनका इतिहास मध्य अंग्रेजी काल से चला आ रहा है.

ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज के अध्यक्ष कैस्पर ग्रैथवोहल ने कहा, "जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) हमारे दैनिक जीवन में और अधिक अंतर्निहित होती जा रही है- डीपफेक तकनीक से तैयार हस्तियों और एआई-जनरेटेड इन्फ्लुएंसर से लेकर आभासी साथियों और डेटिंग प्लेटफॉर्म तक- इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2025 एक ऐसा वर्ष रहा है, जो इस सवाल से परिभाषित होता है कि हम वास्तव में कौन हैं; ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों.''

उन्होंने कहा, "तथ्य यह है कि 'रेज बेट' शब्द का अस्तित्व है और इसके प्रयोग में नाटकीय वृद्धि देखी गई है, जिसका अर्थ है कि हम ऑनलाइन हेरफेर की उन युक्तियों के प्रति अधिकाधिक जागरूक हो रहे हैं, जिनके जाल में हम फंस सकते हैं."

ग्रैथवोहल ने कहा, "पहले, इंटरनेट क्लिक के बदले में जिज्ञासा जगाकर हमारा ध्यान खींचने पर केंद्रित था, लेकिन अब हमने इसमें एक नाटकीय बदलाव देखा है जो हमारी भावनाओं और हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर रहा है. यह तकनीक-चालित दुनिया में इंसान होने के अर्थ और ऑनलाइन संस्कृति की चरम सीमाओं के बारे में चल रही बातचीत में एक स्वाभाविक प्रगति की तरह लगता है."

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने कहा कि जहां पिछले वर्ष का शब्द "ब्रेन रोट" ने अंतहीन स्क्रॉलिंग से जुड़े विषय को दर्शाया था, वहीं "रेज बेट" ने आक्रोश भड़काने और क्लिक्स बढ़ाने के लिए जानबूझकर तैयार की गई विषय-वस्तु पर प्रकाश डाला है.

ओयूपी ने एक बयान में कहा, "यह शब्द व्युत्पत्ति से संबंधित क्लिकबेट के समान है -जिसका साझा उद्देश्य ऑनलाइन सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा खीझ पैदा करने की क्षमता है, लेकिन रेज बेट का विशेष ध्यान क्रोध, मतभेद और ध्रुवीकरण को भड़काने पर है.''

बयान में कहा गया, "एक स्वतंत्र शब्द के रूप में रेज बेट का उभार अंग्रेजी भाषा के लचीलेपन को उजागर करता है, जहां दो प्रचलित शब्दों को एक विशेष संदर्भ में अधिक विशिष्ट अर्थ देने के लिए संयोजित किया जा सकता है.''

वर्ष 2002 में यूज़नेट पर एक पोस्ट में पहली बार इसका इस्तेमाल किसी दूसरे ड्राइवर द्वारा फ्लैश किए जाने पर ड्राइवर की एक खास तरह की प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए किया गया था, और इसने जानबूझकर उकसावे की अवधारणा को जन्म दिया. इसके बाद, ‘रेज बेट' इंटरनेट पर वायरल ट्वीट के लिए इस्तेमाल होने वाली एक बोलचाल की भाषा बन गई-- अक्सर उन सामग्री के पूरे नेटवर्क की आलोचना करने के लिए जो यह तय करते हैं कि ऑनलाइन क्या पोस्ट किया जाए.

तब से, यह निराशापूर्ण, आक्रामक या जानबूझकर विभाजनकारी प्रकृति के माध्यम से क्रोध भड़काने के लिए तैयार की गई सामग्री के लिए संक्षिप्त रूप बन गया है, और दुनिया भर के समाचार कक्षों और ऑनलाइन सामग्री तैयार करने वालों के बीच चर्चा में संदर्भित एक मुख्यधारा का शब्द बन गया है.

"ऑरा फ़ार्मिंग" प्रभावशाली, आकर्षक या करिश्माई व्यक्तित्व या सार्वजनिक छवि का निर्माण है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार या प्रस्तुतिकरण के ज़रिए आत्मविश्वास, सौम्यता या रहस्य का भाव प्रकट करता है.

"बायो-हैक" किसी के आहार, व्यायाम दिनचर्या, जीवनशैली में बदलाव करके या दवाओं, पूरकों या तकनीकी उपकरणों जैसे अन्य साधनों का उपयोग करके अपने शारीरिक या मानसिक प्रदर्शन, स्वास्थ्य, दीर्घायु या कल्याण को बेहतर या अनुकूल बनाने का एक प्रयास है.

Oxford University, Oxford University Press Word Of The Year, Oxford University Press (OUP), Oxford Dictionary, Rage Bait Word Of The Year
