Year Ender 2025: साल 2025 में कौन सा शब्‍द बना वर्ड ऑफ द ईयर, जानें क्‍या है उसका मतलब?

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने कहा कि जहां पिछले वर्ष (2024) का शब्द 'ब्रेन रोट' ने अंतहीन स्क्रॉलिंग से जुड़े विषय को दर्शाया था, वहीं 'रेज बेट' ने आक्रोश भड़काने और क्लिक्स बढ़ाने के लिए जानबूझकर तैयार की गई विषय-वस्तु पर प्रकाश डाला है.

Year Ender 2025: साल 2025 में कौन सा शब्‍द बना वर्ड ऑफ द ईयर, जानें क्‍या है उसका मतलब?
Oxford Word of the Year 2025: रेज बेट' 2025 के लिए ऑक्सफोर्ड का वर्ष का शब्द घोषित हुआ है.

कुछ ही दिनों में नया साल शुरू होने वाला है. इस बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (ओयूपी) ने हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर 2025 की घोषणा कर दी है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (ओयूपी) ने साल 2025 का शब्द 'रेज बेट' को चुना है. इस शब्द को 'ऐसी ऑनलाइन सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जानबूझकर निराशापूर्ण, उत्तेजक या आक्रामक होकर क्रोध या आक्रोश पैदा करने के लिए तैयार की जाती है, जिसे आमतौर पर किसी विशेष वेब पेज या सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रैफिक या जुड़ाव बढ़ाने के लिए पोस्ट किया जाता है.'

कैसे चुना गया ये शब्द

इस शब्द को तीन दिन तक एक सार्वजनिक मतदान के बाद चुना गया है. जिसमें दुनिया भर के 30,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय दी, वर्ष 2025 के लिए शीर्ष तीन दावेदार थे ‘रेज बेट', ‘ऑरा फ़ार्मिंग' और ‘बायोहैक'. शब्द का चयन वोट, सार्वजनिक टिप्पणियों की भावना और यूनिवर्सिटी प्रेस के शाब्दिक डेटा के विश्लेषण के संयोजन से किया गया.

वर्ष 2025 के समाचार चक्र में सामाजिक अशांति, ऑनलाइन सामग्री के विनियमन के बारे में बहस और डिजिटल कल्याण पर चिंताओं का बोलबाला है. इस साल ‘रेज बेट' का इस्तेमाल इस बात का संकेत देता है कि हम ऑनलाइन ध्यान खींचने के बारे में कैसे बात करते हैं.,

‘‘रेज बेट'', 'रेज' (क्रोध का हिंसक विस्फोट) और 'बेट' (भोजन का एक आकर्षक टुकड़ा) शब्दों का मिश्रण है. दोनों ही अंग्रेजी के प्रचलित शब्द हैं, जिनका इतिहास मध्य अंग्रेजी काल से चला आ रहा है.

ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज के अध्यक्ष कैस्पर ग्रैथवोहल ने कहा, 'जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) हमारे दैनिक जीवन में और अधिक अंतर्निहित होती जा रही है- डीपफेक तकनीक से तैयार हस्तियों और एआई-जनरेटेड इन्फ्लुएंसर से लेकर आभासी साथियों और डेटिंग प्लेटफॉर्म तक- इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2025 एक ऐसा वर्ष रहा है, जो इस सवाल से परिभाषित होता है कि हम वास्तव में कौन हैं; ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों.''

उन्होंने कहा, 'तथ्य यह है कि 'रेज बेट' शब्द का अस्तित्व है और इसके प्रयोग में नाटकीय वृद्धि देखी गई है, जिसका अर्थ है कि हम ऑनलाइन हेरफेर की उन युक्तियों के प्रति अधिकाधिक जागरूक हो रहे हैं, जिनके जाल में हम फंस सकते हैं.'

