'मैं बहुत चिंतित हूं': आतंक पर भारत की चोट, पाक की गीदड़भभकी पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष क्या बोले?

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) चलाकर आतंक के आकाओं को उन्हीं की जुबान में जवाब दे दिया है. मार खाया पाकिस्तान बदला लेने की गीदड़भभकी दे रहा है और ऐसे में दुनिया की नजर इसपर है कि पड़ोसी देश बेवकूफी में गलत कदम न उठाए और तनाव को आगे न बढ़ाए. ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने भारत और पाकिस्तान से बढ़ती शत्रुता को कम करने और शांतिपूर्ण बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया.

दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को संबोधित करते हुए, यांग ने स्थिति पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की. उन्होंने कहा,

I am deeply concerned about the escalating hostilities between India and Pakistan.



I call for both sides to exercise maximum restraint and for an immediate de-escalation.



I reiterate my condemnation of all terrorist attacks and attacks against civilians and civilian…