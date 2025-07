अमेरिका में वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास, जानिए कैसे ट्रंप हुए इससे मजबूत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे चहेता बिल पास हो गया है. वही बिल जिसके लिए उनकी एलन मस्क से बात बिगड़ गई. इस बिल का नाम है ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल'. यह बृहस्पतिवार देर रात पास हो गया. ट्रंप के इस महत्वाकांक्षी विधेयक को देश की संसद से अंतिम मंजूरी मिल गई है. ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल' हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से 218-214 के अंतर से पास हो गया है. 218 सांसदों ने बिल का समर्थन किया. वहीं 214 सांसदों ने इस विधेयक के खिलाफ वोट डाले. सदन ने जैसे ही इस टैक्स विधेयक को अंतिम मंजूरी दी, बिल को हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेज दिया गया. इस बिल का पास होना ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

VICTORY: The One Big Beautiful Bill Passes U.S. Congress, Heads to President Trump's Desk 🇺🇸🎉 pic.twitter.com/d1nbOlL21G