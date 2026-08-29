रक्षाबंधन पर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने बुजुर्गों से बंधवाई राखी; भागवत के कार्यक्रम का किया था विरोध

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान क्वामे ममदानी ने रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय समुदाय को शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक एकता, सुरक्षा और आपसी सहयोग का संदेश दिया है. ममदानी ने दक्षिण एशियाई वरिष्ठ नागरिकों के संगठन ‘इंडिया होम' में बुजुर्गों के साथ रक्षाबंधन समारोह में हिस्सा लिया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं. उनकी यह पोस्ट ऐसे समय आई है जब हाल ही में उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने से इनकार किया था. दोनों घटनाओं ने भारतीय समुदाय के बीच उनकी भूमिका और रुख को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है.

रक्षाबंधन पर दिया एकता और सहयोग का संदेश

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने रक्षाबंधन के अवसर पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि एक साधारण धागा सुरक्षा, समर्थन और एक-दूसरे के साथ खड़े रहने के मजबूत वादे का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि उन्हें ‘इंडिया होम' में दक्षिण एशियाई मूल के वरिष्ठ नागरिकों के साथ इस परंपरा की खुशी साझा करने का अवसर मिला. ममदानी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह भावना केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर तक विस्तारित होती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यूयॉर्क के लोग एक-दूसरे का साथ देते हुए शहर को अधिक सुरक्षित और किफायती बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.

भारतीय समुदाय से जुड़ाव दिखाने की कोशिश

ममदानी की पोस्ट को भारतीय और दक्षिण एशियाई समुदाय के बीच सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है. ‘इंडिया होम' जैसे संगठन अमेरिका में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सहयोग, देखभाल और सामुदायिक जुड़ाव उपलब्ध कराते हैं. ऐसे कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी को समुदाय से संवाद बढ़ाने की पहल माना जा रहा है.

मोहन भागवत के कार्यक्रम पर जताई थी असहमति

हालांकि रक्षाबंधन पर साझा किया गया यह संदेश उस बयान के बाद चर्चा में है जिसमें ममदानी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करने की बात कही थी. ममदानी ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वह मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाली उस रैली का समर्थन नहीं करते, जिसमें मोहन भागवत भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने वाले हैं. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि यह एक निजी कार्यक्रम है और उन्हें नहीं पता कि नगर प्रशासन के पास ऐसे किसी आयोजन को रद्द करने का अधिकार है या नहीं.

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