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सोनीपतः कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी पहुंचा अपने गांव, ढोल-नगाड़ों से स्वागत, पुलिस की भारी सुरक्षा

संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने लेडी डॉन के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी से मार्च 2024 में शादी की थी. उस समय भी काला जठेड़ी जेल में ही था. शादी के लिए उनसे कस्टडी पैरोल मिली थी.

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सोनीपतः कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी पहुंचा अपने गांव, ढोल-नगाड़ों से स्वागत, पुलिस की भारी सुरक्षा
सोनीपत में अपने गांव पहुंचा काला जठेड़ी.
NDTV
  • संदीप उर्फ काला जठेड़ी को छह घंटे की कस्टडी पैरोल पर उसके गांव सोनीपत में नामकरण कार्यक्रम के लिए लाया गया.
  • काला जठेड़ी पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हत्या, फिरौती और रंगदारी समेत 30 से अधिक मामले दर्ज हैं.
  • सुरक्षा के मद्देनजर काला जठेड़ी को जेल से गांव तक पुलिस की कड़ी घेराबंदी में लाया गया.
क्या अनुराधा चौधरी पर भी केस दर्ज हैं?
सोनीपत:

लंबे समय में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी आज अपने गांव पहुंचा है. उसके गांव पहुंचने से पहले वहां पुलिस की भारी तैनाती की गई थी. काला जठेड़ी 30 से ज्यादा आपराधिक मामलों का आरोपी है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी वो जुड़ा हुआ रहा है. ऐसे में उसकी सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है. जेल की गाड़ी से ही पुलिस की कड़ी घेरेबंदी में काला जठेड़ी को सोनीपत स्थित उसके गांव लाया गया. जहां उसका ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया. इसका वीडियो भी सामने आया है. मालूम हो कि काला जठेड़ी की दो जुड़वा बेटियों का आज नामकरण कार्यक्रम है. जिसके लिए काला जठेड़ी को 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है. 

बताया गया कि गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को कोर्ट से छह घंटे के लिए अंतरिम जमानत मिली है. जिसके बाद वो आज हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित अपने गांव जठेड़ी पहुंचा है. सोनीपत के राई इलाके में काला जठेड़ी का गांव है. जहां उनके नाते-रिश्तेदारों के साथ-साथ परिजनों की भीड़ जुटी है. 

काला जठेड़ी के गांव पहुंचने पर ढोल-नगाड़े से स्वागत, देखें वीडियो

जुड़वा बेटियों के नामकरण प्रोग्राम में शामिल होगा

संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने लेडी डॉन के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी से मार्च 2024 में शादी की थी. उस समय भी काला जठेड़ी जेल में ही था. शादी के लिए उनसे कस्टडी पैरोल मिली थी. शादी के बाद अनुराधा ने IVF टेक्नोलॉजी से जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था. बेटियों के जन्म के समय भी काला जठेड़ी पैरोल पर बाहर आया था. अब बेटियों के जन्म के 80 दिन बाद काला जठेड़ी हवन-यज्ञ, नामकरण और अन्य रस्मों में शामिल होने गांव पहुंचा है. 

दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में 30 मामले 

प्रशासनिक गाइडलाइन के अनुसार काला जठेड़ी सुबह 11 बजे से शाम करीब 4 बजे तक गांव में अपने घर पर रहेगा. बता दें, काला जठेड़ी पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 30 से ज्यादा मामले दर्ज है। इनमें हत्या, फिरौती, रंगदारी, हत्या का प्रयास जैसे मामले शामिल हैं. काला जठेड़ी को 30 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था.

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