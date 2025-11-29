विज्ञापन
इमरान खान, एंथनी ही नहीं, दुनिया के इन बड़े नेताओं ने भी 50 साल के बाद रचाई शादी, देखें पूरी लिस्ट

ऐसा कहा जाता है कि राजनीति और प्यार की राहें अक्सर अलग होती हैं, पर दुनिया के कुछ महान नेताओं ने साबित किया है कि प्यार के लिए कोई उम्र नहीं होती. शनिवार, 29 नवंबर को ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने 62 साल की उम्र में शादी रचाई. इसके अलावा दुनिया में कई बड़े नेताओं ने 50 साल की उम्र पार करने के बाद विवाह किया. इन नेताओं ने साबित किया कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर नए रिश्ते की शुरुआत की जा सकती है.

नेल्सन मंडेला (80 साल)

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले महान नेता नेल्सन मंडेला ने अपने 80वें जन्मदिन पर, 1998 में मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रेसीया मासेल से तीसरी शादी की. यह विवाह 2013 में मंडेला के निधन तक कायम रहा.

एंथनी अल्बनीज (62 साल)

ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 62 साल की उम्र में अपनी पार्टनर जोडी हेडन से विवाह रचाया. यह शादी इस मायने में भी खास है कि वह पद पर रहते हुए विवाह करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने. बता दें कि जोडी हेडन उनसे 16 साल छोटी हैं. कपल पहली बार पांच साल पहले मेलबर्न में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मिला था.

इमरान खान (65 साल)

क्रिकेट के बाद पाकिस्तान की राजनीति में भी अपनी खास पहचान बनाने वाले 65 साल के इमरान खान ने 3 साल पहले 2015 में बीबीसी की पत्रकार रहीं रेहम खान के साथ शादी की थी. रेहम खान से तलाक के बाद इमरान खान ने 18 फरवरी 2018 में तीसरी शादी बुशरा मनेका से की, उस वक्त इमरान 65 साल के और बुशरा 40 साल की थीं. साथ ही बुशरा के पहली शादी से 5 बच्चे थे. बुशरा को रूहानी गुरू कहा जाता है. फिलहाल इमरान खान के साथ बुशरा बीबी भी अदियाला जेल में कैद हैं. जनवरी 2025 में पाकिस्तान की अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के मामले में इमरान को 14 साल और बुशरा को 7 साल की सजा सुनाई है. 

नारायण दत्त तिवारी (88 साल)

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी शादी करने वाले शायद दुनिया के सबसे बुजुर्ग नेता हैं. उन्होंने मई 2014 में 88 साल की उम्र में 62 साल की उज्जवला शर्मा के साथ लखनऊ में शादी रचाई. नारायण दत्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं. हालांकि इस शादी के लिए उनके बेटे रोहित शेखर ने लंबी कानूनी लड़ाई थी.

डोनाल्ड ट्रंप (58 साल)

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2005 में 58 साल की उम्र में मेलानिया ट्रम्प से विवाह किया. यह ट्रम्प की तीसरी शादी थी. दोनों की मुलाकात 1998 में हुई थी. इसके लिए मजेदार हेडलाइन बनाएं

Imran Khan, Nelson Mandela, Anthony Albanese, Narayan Dutt Tiwari
