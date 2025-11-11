विज्ञापन
खत्‍म कर दो H-1B वीजा.. भारतीय मूल की निकी हेले के बेटे ने क्‍यों कह दी इतनी बड़ी बात   

अमेरिकी राजनीति में सबसे मशहूर भारतीय मूल के परिवारों में से एक होने के बावजूद, नलिन का रुख इमीग्रेशन को लेकर काफी सख्‍त है.

  • निक्की हेली के बेटे नलिन ने अमेरिका में वैध और अवैध दोनों तरह के इमीग्रेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की.
  • नलिन ने H-1B वीजा खत्‍म करने की वकालत की. कहा कि यह वीजा विदेशी उच्च योग्यता वाले कर्मचारियों को दिया जाता है.
  • अमेरिका को तब तक सभी विदेशी सहायता बंद करनी चाहिए जब तक हर अमेरिकी को स्थिर जीवन स्तर नहीं मिल जाता
वॉशिंगटन:

यूनाइटेड नेशंस में पूर्व अमेरिकी राजदूत रहीं भारतीय मूल की निक्की हेली के 24 साल के बेटे नलिन ने H-1B वीजा पर एक बयान देकर विवाद पैदा कर दिया था. अमेरिका में इमीग्रेशन और रोजगार पर उनकी टिप्पणी से काफी हंगामा मचा हुआ है. अनहर्ड को दिए एक इंटरव्‍यू में नलिन ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को वैध और अवैध, दोनों तरह के इमीग्रेशन पर बैन लगाना चाहिए. नलिन ने यह भी बताया कि उनके दोस्तों को रोजगार पाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. 

वैध इमीग्रेशन भी हो बंद 

अमेरिकी राजनीति में सबसे मशहूर भारतीय मूल के परिवारों में से एक होने के बावजूद, नलिन का रुख इमीग्रेशन को लेकर काफी सख्‍त है. रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य और भारतीय मूल के सांसद विवेक रामास्वामी द्वारा पहचान की राजनीति पर अंकुश लगाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद, नलिन ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया, 'H-1B वीजा खत्‍म करें'. उन्‍होंने आगे कहा, 'हम सिर्फ अवैध इमीग्रेशन नहीं रोकते. मुझे लगता है कि हमें वैध इमीग्रेशन भी रोकना होगा.'

तो मत आइए अमेरिका 

नलिन ने अनहर्ड से बात करते हुए कहा कि अमेरिका को तब तक सभी विदेशी मदद खत्‍म कर देनी चाहिए जब तक कि हर अमेरिकी को नौकरी, स्वास्थ्य सेवा और स्थिर जीवन स्तर प्राप्त न हो जाए. आपको बता दें कि H1-B वीजा ज्‍यादातर उच्च योग्यता वाले कर्मचारियों को दिया जाता है, खासकर भारत से आने वाले लोगों को. MAGA सपोर्टर नलिन ने आगे कहा कि जो लोग अमेरिका से नफरत करते हैं उन्हें देश छोड़ देना चाहिए. 

आखिर क्‍यों है ऐसी सोच 

नलिन के अनुसार, जो अमेरिकी नागरिक सार्वजनिक तौर पर अमेरिका का अपमान करते हैं, उन्हें देश से निकाल दिया जाना चाहिए.  नलिन ने दावा किया कि उनका गुस्सा अपने साथियों के संघर्षों को देखकर बढ़ गया है. उनका कहना है कि हाई स्कूल के उनके सभी दोस्तों के पास कॉलेज की डिग्री है, लेकिन करीब एक साल से काम की तलाश करने के बावजूद किसी के पास नौकरी नहीं है. उन्होंने विदेशी कर्मचारियों के साथ समान अवसरों के लिए उनकी प्रतिस्पर्धा पर अपनी निराशा व्यक्त की. 

