स्कूल से 25 लड़कियों को उठा ले गए लुटेरे, नाइजीरिया में क्यों हो रहा ऐसा?

नाइजीरिया से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार यहां के एक बोर्डिंग स्कूल पर कुछ बंदूकधारी लूटेरों ने हमला कर 25 छात्राओं का अपहरण कर लिया. घटना नाइजीरिया के केब्बी की बताई जा रही है. स्थानीय मीडिया के अनुसार पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि रविवार देर रात कई बंदूकधारी लूटेरे गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में घुसे और वहां के प्रिंसिपल की हत्या करने के बाद 25 छात्राओं का अपहरण कर लिया.

'वैनगार्ड न्यूज आउटलेट' ने बताया कि केब्बी राज्य के डैंको/वासागु क्षेत्र के अंतर्गत मागा के माध्यमिक विद्यालय पर हमला किया गया था. पुलिस जनसंपर्क अधिकारी नफीउ अबुबकर कोटारकोशी ने सोमवार को एक बयान जारी किया. 'पंच न्यूज' ने उनके बयान के हवाले से बताया कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस हमलावरों ने सुबह लगभग 4:00 बजे स्कूल पर धावा बोला और दाखिल होते ही गोलीबारी शुरू कर दी. पीपीआरओ ने कहा कि स्कूल में तैनात पुलिस की सामरिक इकाइयों ने उनसे मुठभेड़ की. दुर्भाग्य से, संदिग्ध डाकू पहले ही स्कूल की बाड़ फांदकर घुस आए थे और पच्चीस छात्रों को उनके छात्रावास से अगवा करके किसी अज्ञात स्थान पर ले गए थे.

उन्होंने पुष्टि की कि एक कर्मचारी हसन मकुकू की गोली मारकर हत्या कर दी गई जबकि दूसरे कर्मचारी, अली शेहू के दाहिने हाथ में गोली लगी है.अबु बकर ने कहा कि कमांड ने आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने और अपहृत लड़कियों को बचाने के लिए सैन्य कर्मियों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस सामरिक दस्तों को तुरंत तैनात किया. आगे बोले कि वे वर्तमान में अपहृत छात्राओं को बचाने और संभवतः इस नृशंस कृत्य के दोषियों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से डाकुओं के रास्तों और आस-पास के जंगलों की तलाशी ले रहे हैं. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.