Nepal Protest: 'छाती पर गोली खाई है...' नेपाल में प्रदर्शन के बीच युवक का वीडियो वायरल, ओली सरकार को सीधी चुनौती

Nepal Protest: नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद हुआ प्रदर्शन अब काफी हिंसक हो गया है. यहां युवा केपी ओली सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी भी हाल में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नेपाल के एक युवक को माइक पकड़े देखा जा सकता है. ये युवक बुरी तरह से घायल है और पूरे शरीर में पट्टियां लगी हैं, इसके बावजूद ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है. वीडियो में युवक को कहते सुना जा सकता है कि उसने छाती पर गोली खाई है.
युवक ने गोली लगने का किया दावा
माइक के साथ दिख रहा युवक काफी जोश में नजर आ रहा है और बता रहा है कि कैसे उसने सरकार के सामने हार नहीं मानी है. ये युवक वहां खड़े तमाम लोगों से एकजुट होने के लिए कह रहा है. इसके अलावा इसे जेन-जी को भी संबोधित करते सुना जा सकता है, युवक Gen-Z के समर्थन में नारे भी लगाता है. साथ ही उसके हाथ में एक टी-शर्ट भी है, जिस पर खून लगा हुआ है. युवक माइक पर कहता है कि मैंने छाती पर गोली खाई है और एक गोली मेरी आंख को छूते हुए निकल गई.
Jay Nepal pic.twitter.com/wKe03kd8rh— lsagi (@howboutdizznutz) September 8, 2025
19 युवकों की हुई मौत
नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक गोली लगने से 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर युवा शामिल हैं. बताया जा रहा है कि करीब 400 युवक घायल हो चुके हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि जितना इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश हो रही है ये उतना ही रौद्र रूप ले रहा है. अब घायल युवा भी सड़कों पर उतरकर लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं और इन्हें देखकर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा भड़क रहा है.
देश छोड़कर भाग सकते हैं नेता
नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब तक करीब पांच मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं. बताया जा रहा है कि तीन हेलिकॉप्टर भी आसमान में उड़े हैं. ऐसे में मंत्रियों के देश छोड़ने की खबरें भी तेज हो चुकी हैं. प्रधानमंत्री केपी ओली ने आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसके बाद ओली इस्तीफा दे सकते हैं. फिलहाल बिगड़ते हालात को देखते हुए तमाम वीआईपी इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं