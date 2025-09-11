प्रचंड की पोती, देउबा की बहू... कुछ ऐसी है नेपाल के नेपो किड्स की लग्जरी लाइफ, देखें पूरी लिस्ट

Nepal Gen-Z Protest: नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन ने तमाम बड़े नेताओं की कुर्सी हिलाकर रख दी. युवाओं का प्रदर्शन इतना जोरदार था कि पीएम से लेकर तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और फिलहाल नेपाल में कोई सरकार नहीं है. ये पूरा प्रदर्शन सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले और नेपो किड्स को लेकर हुआ. बताया गया कि युवा और खासतौर पर Gen-Z नेताओं के परिवार की अय्याशी से भड़के हुए थे. युवाओं का कहना है कि नेताओं के बच्चे आम लोगों के पैसे से ऐश कर रहे हैं, इसी गुस्से में तमाम बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के घरों को आग के हवाले कर दिया गया. आइए जानते हैं कि नेपाल के नेपो किड्स कौन हैं और ये कैसी लाइफ जीते हैं.

नेपाल की ब्यूटी क्वीन के खिलाफ गुस्सा

नेपाल की ब्यूटी क्वीन कहलाने वालीं 29 साल की श्रृंखला खातीवाड़ा सबसे ज्यादा ट्रोल हो रही हैं. उनके खिलाफ युवाओं का गुस्सा इतना है कि प्रदर्शन के दौरान उनके घर को भी आग लगा दी गई. श्रृंखला नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिरोध खातीवाड़ा की बेटी हैं और 2018 में मिस नेपाल वर्ल्ड रह चुकी हैं. उनकी लग्जरी लाइफ और विदेशों में घूमने की वजह से नेपाल के युवा उन्हें नेपो किड की लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं.

देउबा की बहू नेपाल में वायरल

नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के बेटे जयवीर सिंह देउबा ने सिंगर शिवना श्रेष्ठा से शादी की है. शिवना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहती हैं. दोनों ही काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.

सुप्रिया श्रेष्ठा को लेकर भी गुस्सा

नेपाल में प्रदर्शन के बीच मिस नेपाल अर्थ सुप्रिया श्रेष्ठा की तस्वीरें भी वायरल हुईं. जिनमें बताया गया कि वो विदेशों में लग्जरी लाइफ जीती हैं. श्रेष्ठा को पूर्व विदेश सचिव और राजदूत केदार भक्त श्रेष्ठा की पोती बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बताया है कि उनका उनसे कोई संबंध नहीं है. कुल मिलाकर श्रेष्ठा अपने सरनेम और लग्जरी लाइफ के चलते लोगों के निशाने पर आ गईं.

पुष्प कमल दहल की पोती भी निशाने पर

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के मुखिया पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की पोती स्मिता दहल भी नेपाल के लोगों के निशाने पर हैं. स्मिता की तस्वीरें शेयर कर कहा जा रहा है कि वो लाखों रुपये के हैंडबैग लेकर चलती है, साथ ही उनकी लग्जरी लाइफ को लेकर भी पोस्ट किए जा रहे हैं.

सौगत थापा की तस्वीरें भी वायरल

नेपाल के नेता और कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे सौगत थापा की तस्वीरें भी प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हैं. सौगत थापा काफी अमीर हैं और लग्जरी चीजों का शौक रखते हैं. यही वजह है कि वो नेपाल के युवाओं के निशाने पर आ गए.

सभी के घरों में लगाई आग

इन नेपो किड्स में ज्यादातर के घरों को लोग पहले ही आग के हवाले कर चुके हैं, लोगों का कहना है कि आम जनता गरीबी में मर रही है और ये नेपो किड्स लाखों रुपये के कपड़े पहन रहे हैं. फिलहाल नेपाल की सेना ने कमान संभाली है और इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश हो रही है.